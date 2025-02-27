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Senin Temizlik Günün Hangisi?

etiket Senin Temizlik Günün Hangisi?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
27.02.2025 - 10:31

Hepimizin farklı temizlik günleri var. Bazıları haftasonunu temizliğe ayırırken bazıları için hafta içi daha iyi oluyor. Peki senin temizlik günün hangisi merak ediyorsan haydi teste!

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1. İlk sorumuz geliyor. Temizlik yaparken hangi şarkıları dinlersin?

2. Evin en çok ne zaman dağınık oluyor?

3. Süpürgeyle aran nasıl onu da bir öğrenelim...

4. Temizlikten sonra ne yapıyorsun?

5. Temizlik yapmak için motivasyonu nasıl bulursun?

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6. Evde nereyi temizlerken zorlanıyorsun?

7. Hafta sonu evi toplamayı planladın ama arkadaşların seni dışarı çağırdı. Ne yaparsın?

8. Temizliğe bir mola verdin. Bu molada ne yaparsın?

9. Evde temizliği tek sen mi yapıyorsun?

Senin temizlik günün Pazar!

Sen hafta sonu temizlik yapanlardansın. Pazar gününü temizliğe ayırıyorsun. Çünkü hafta içi yoğunluğunda temizliğe hiiç vakit ayıramıyorsun. Pazar gününü temizlik günü yapmanın nedeni de bu. O gün evi baştan aşağı temizliyorsun. Pazar günü temizlediğinde yeni haftaya tertemiz başlamış oluyorsun, bu da çok hoşuna gidiyor. Sabah kahvaltıdan sonra başladığın temizlik gün boyu sürüyor. Gün sonunda ise temiz evine kavuşmuş oluyorsun. Bu temizlik öyle sil, süpür bir temizlik değil. Yerlerden camlara her yeri temizlediğin büyük bir temizlik. Temizlikten sonra kahveni içip rahatlamayı da biliyorsun.

Senin temizlik günün Çarşamba!

Sen temizlik için hafta sonunu bekleyemiyorsun. O yüzden hafta ortası temizlik yapıyorsun. Çarşamba günlerini temizlik günü olarak belirlemişsin sen. Hafta başındaki yoğunluğun azaldığı hafta ortasında evi silip süpürmek ve evi toparlamak sana çok iyi geliyor. Hafta sonuna kadar beklemediğin için ev çok pislenmemiş oluyor. Çarşamba günü evi temizlediğinde hafta sonuna da mis gibi girmiş oluyorsun. Ayrıca hafta içi temizlik yaptığında hafta sonuna başka planlar yapabiliyorsun.

Senin temizlik günün yok!

Sen temizlik için gün belirlememişsin. Öyle kafana estiği anda temizlik yapıyorsun. Temizlik yapma motivasyonu sana anlık geliyor. Geldiği anda da hemen kalkıp yapıyorsun. Mesela Pazartesi sabahı kalkıp bir anda evi süpürebiliyorsun ya da akşam vakti cam silebiliyorsun. Yani belli bir gün, belli bir saate bağlı kalmadan temizlik yapıyorsun. Senin temizliği çok dert eden bir yapın yok o yüzden de bunu pek sorun etmiyorsun diyebiliriz.

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buffythevampireslayer
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