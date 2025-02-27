Senin Temizlik Günün Hangisi?

Sen temizlik için gün belirlememişsin. Öyle kafana estiği anda temizlik yapıyorsun. Temizlik yapma motivasyonu sana anlık geliyor. Geldiği anda da hemen kalkıp yapıyorsun. Mesela Pazartesi sabahı kalkıp bir anda evi süpürebiliyorsun ya da akşam vakti cam silebiliyorsun. Yani belli bir gün, belli bir saate bağlı kalmadan temizlik yapıyorsun. Senin temizliği çok dert eden bir yapın yok o yüzden de bunu pek sorun etmiyorsun diyebiliriz.