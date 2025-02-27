Senin Temizlik Günün Hangisi?
Senin Temizlik Günün Hangisi?
Hepimizin farklı temizlik günleri var. Bazıları haftasonunu temizliğe ayırırken bazıları için hafta içi daha iyi oluyor. Peki senin temizlik günün hangisi merak ediyorsan haydi teste!
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1. İlk sorumuz geliyor. Temizlik yaparken hangi şarkıları dinlersin?
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2. Evin en çok ne zaman dağınık oluyor?
3. Süpürgeyle aran nasıl onu da bir öğrenelim...
4. Temizlikten sonra ne yapıyorsun?
5. Temizlik yapmak için motivasyonu nasıl bulursun?
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6. Evde nereyi temizlerken zorlanıyorsun?
7. Hafta sonu evi toplamayı planladın ama arkadaşların seni dışarı çağırdı. Ne yaparsın?
8. Temizliğe bir mola verdin. Bu molada ne yaparsın?
9. Evde temizliği tek sen mi yapıyorsun?
Senin temizlik günün Pazar!
Senin temizlik günün Çarşamba!
Senin temizlik günün yok!
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