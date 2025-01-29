Senin Sağlıklı Beslenme Tarzını Tahmin Ediyoruz!

Sen sağlıklı beslenmeyi hayatının bir parçası haline getirmiş, dengeli bir yaklaşımı tercih eden birisin. Hem sağlığını hem de lezzeti önemsiyorsun. Yumurta ve tost, taze sıkılmış meyve suyu gibi seçeneklerle sağlıklı ama esnek bir diyet uyguluyorsun. Bu da senin yaşam tarzına dengeli bir şekilde yaklaştığını gösteriyor.