Senin Sağlıklı Beslenme Tarzını Tahmin Ediyoruz!
Senin Sağlıklı Beslenme Tarzını Tahmin Ediyoruz!
Gerçekten sağlıklı besleniyor musun? Sen bize günlük yeme alışkanlıklarını anlat, biz de sana ne kadar sağlıklı beslendiğini söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz, hadi bakalım!
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1. Kahvaltıda genellikle ne yersin?
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2. Alışveriş yaparken nelere dikkat edersin?
3. Arkadaşlarınla dışarıda yemek yediğinde tercihin ne olur?
4. Bunlardan hangisi en sevdiğin içecek?
5. Tatlı krizine girdiğinde ne yaparsın?
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6. Yemek porsiyonlarını nasıl belirliyorsun?
7. Yemek yaparken kullandığın yağ hangisi?
8. Bir öğünü atlamak zorunda kaldığında ne yaparsın?
Vegan veya vejeteryan beslenme stili!
Dengeli ve bilinçli beslenme stili!
Özgür ve rahat beslenme stili!
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