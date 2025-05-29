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Senin Ruhun 90’lar Türkçe Pop Mu, Yoksa 2000’ler Rock Mı?

etiket Senin Ruhun 90’lar Türkçe Pop Mu, Yoksa 2000’ler Rock Mı?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
29.05.2025 - 23:34

Hadi dürüst olalım, bazı şarkılar var ki seni ışık hızında geçmişe götürüyor. Bir yanda Sezen Aksu, Tarkan, Sertab Erener… Diğer yanda Duman, Mor ve Ötesi! Peki senin içindeki sahne enerjisi ne diyor? Soruları cevapla ve nostaljinin hangi tarafında olduğunu öğren! 👇

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1. Hangi mekanda canlı müzik dinlemeyi tercih edersin?

2. Sabah yolda hangi şarkıyı açarsın?

3. Dans etmek için hangi nostaljik şarkıyı seçersin?

4. Aşk acısı geldi kapına... Ne yaparsın?

5. Peki hangi efsane ismin tarzı sana hitap ediyor?

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6. Şimdi de bir şarkı sözü seç bakalım. 👇

7. Ruh haline göre en çok hangi şarkıya gidersin?

8. Spotify listene isim koyacak olsan bu hangisi olurdu?

Tam bir 90’lar Türkçe pop ruhusun!

Senin içinde hala bir kasetçalar dönüyor gibi! Renkli kıyafetler, dans ritimleri ve eğlenceli şarkılar senin ruhunun soundtrack’i. Tarkan’dan Kenan Doğulu’ya, Yonca Evcimik’ten Sezen Aksu’ya uzanan bir müzikal evrende yaşıyorsun. Melankoli bile sende renkleniyor, çünkü sen üzülürken bile içten içe yaşam enerjisi saçıyorsun.

Senin ruhun 2000’ler rock sahnesinde!

Senin müzikal karakterin derin, güçlü ve zaman zaman isyankar! Duman, Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Teoman... Hepsi senin birer sahne dostun gibi. 2000'ler rock şarkılarını daha kaliteli buluyor ve şarkıların kendi hikayesini çok iyi anlattığını düşünüyorsun. Hayat senin için sadece eğlenmek değil, anlam aramak, sorgulamak ve hissettiklerini müziğe dökmek. Biraz hüzün, bol anlam ve çok güçlü bir duruş...

Sen ikisinden de kopamıyorsun!

Senin playlist’inde bir pop şarkının hemen ardından rock parça çalabilir ve bu seni asla rahatsız etmez. Hem içten içe dans etmeyi seven hem de gece tek başına derin düşüncelere dalabilen birisin. Bazen Tarkan gibi coşarsın, bazen Mor ve Ötesi’yle kaybolursun. Kalıplara sığmayan bir müzik zevkin ve moduna göre değişen bir enerjin var. Ne tamamen popçusun ne de sadece rock'çı… Sen tam anlamıyla bir müzik sentezisin!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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