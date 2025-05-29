Senin Ruhun 90’lar Türkçe Pop Mu, Yoksa 2000’ler Rock Mı?
Hadi dürüst olalım, bazı şarkılar var ki seni ışık hızında geçmişe götürüyor. Bir yanda Sezen Aksu, Tarkan, Sertab Erener… Diğer yanda Duman, Mor ve Ötesi! Peki senin içindeki sahne enerjisi ne diyor? Soruları cevapla ve nostaljinin hangi tarafında olduğunu öğren! 👇
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1. Hangi mekanda canlı müzik dinlemeyi tercih edersin?
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2. Sabah yolda hangi şarkıyı açarsın?
3. Dans etmek için hangi nostaljik şarkıyı seçersin?
4. Aşk acısı geldi kapına... Ne yaparsın?
5. Peki hangi efsane ismin tarzı sana hitap ediyor?
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6. Şimdi de bir şarkı sözü seç bakalım. 👇
7. Ruh haline göre en çok hangi şarkıya gidersin?
8. Spotify listene isim koyacak olsan bu hangisi olurdu?
Tam bir 90’lar Türkçe pop ruhusun!
Senin ruhun 2000’ler rock sahnesinde!
Sen ikisinden de kopamıyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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