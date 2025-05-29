Senin Ruhun 90’lar Türkçe Pop Mu, Yoksa 2000’ler Rock Mı?

Senin playlist’inde bir pop şarkının hemen ardından rock parça çalabilir ve bu seni asla rahatsız etmez. Hem içten içe dans etmeyi seven hem de gece tek başına derin düşüncelere dalabilen birisin. Bazen Tarkan gibi coşarsın, bazen Mor ve Ötesi’yle kaybolursun. Kalıplara sığmayan bir müzik zevkin ve moduna göre değişen bir enerjin var. Ne tamamen popçusun ne de sadece rock'çı… Sen tam anlamıyla bir müzik sentezisin!