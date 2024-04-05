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Senin Kırmızı Tonun Hangisi?

Senin Kırmızı Tonun Hangisi?

Mia Zona
Mia Zona - Onedio Editörü
05.04.2024 - 11:54

Bu testte verdiğin cevaplara göre senin kırmızı tonunu söylüyoruz!

1. Bakımlı ve görünüşüne özen gösteren biri olduğunu söyleyebilir misin?

2. Kendine baktığında sürekli şikayet mi ediyorsun yoksa güzelliğine hayran mı kalıyorsun?

3. Çevrendekiler tarafından enerjinin yüksek olduğuna dair iltifatlar alıyor musun?

4. Sosyallik konusunda nasılsın peki?

5. Kombinlerinde kırmızıyı sık sık kullanır mısın?

6. Bir ortama girdiğinde dikkatleri anında üzerine çekmeyi başarır mısın?

7. Son olarak ten rengini sorsak?

Pastel 39!

Pastel 39!

Senin kırmızı tonun Pastel 39! Şarap gibi bir kırmızı... Ellerine bu kadar yakışacak başka bir renk olamaz. Bu ojeyi sürdüğünde ellerini izlemekten günlük işlerine odaklanmakta zorlanacaksın, bizden söylemesi!

Pastel 264!

Pastel 264!

Sen asilliğiyle bilinen, her zaman oturaklı ve akıllı konuşmalarıyla dikkat çeken olgun birisin. Bu kırmızı tonu da senin gibi asil insanları yansıtıyor. Farklı ve asil bir görüntü! Pastel 264 tam sana göre!

Pastel 37!

Pastel 37!

Tıpkı senin gibi capcanlı ve dikkat çekici! Sen bulunduğun ortamlarda enerjisiyle ortamı şenlendiren, her ortamı cıvıl cıvıl bir hale getiren pozitif birisin. Bu kırmızı tonu da senin gibi dikkat çekici ve canlı, bu sebeple senin rengin Pastel 37!

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