Senin bu yazın biraz daha kendini tanıdığın, içine döndüğün şekilde geçmiş. Bu yaz sana oldukça şey katmış. Kendini bulman, o sakin rutinlerin tıpkı Her filmi gibi. Filmde karakterimiz yapay zeka ile bir ilişki kursa da duygularınız ve ruh haliniz oldukça benziyor. Hatta filmin renkleri ile senin renklerin de çok benzer!