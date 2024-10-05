Senin İçin Bu Yaz Hangi Film Gibi Geçti?
Senin İçin Bu Yaz Hangi Film Gibi Geçti?
Bu yaz eğlendin mi yoksa dinlendin mi? Hayatının aşkını buldun mu? Senin için bu yaz nasıl geçti? Bu yazın bir film olsaydı ne olurdu? Sen testi çöz, biz hangi film olduğunu söyleyelim!
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1. Bu yaz ruh halin genelde nasıldı?
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2. Tüm yazı geçirmek istediğin o yer neresiydi?
3. Yaz boyunca nasıl vakit geçirdin?
4. Peki bu yaz, yaz aşkın oldu mu?
5. Bu yaz en sık kullandığın ulaşım aracı neydi?
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