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Senin İçin Bu Yaz Hangi Film Gibi Geçti?

etiket Senin İçin Bu Yaz Hangi Film Gibi Geçti?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 18:01

Bu yaz eğlendin mi yoksa dinlendin mi? Hayatının aşkını buldun mu? Senin için bu yaz nasıl geçti? Bu yazın bir film olsaydı ne olurdu? Sen testi çöz, biz hangi film olduğunu söyleyelim!

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1. Bu yaz ruh halin genelde nasıldı?

2. Tüm yazı geçirmek istediğin o yer neresiydi?

3. Yaz boyunca nasıl vakit geçirdin?

4. Peki bu yaz, yaz aşkın oldu mu?

4. Peki bu yaz, yaz aşkın oldu mu?

5. Bu yaz en sık kullandığın ulaşım aracı neydi?

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6. Peki genelde kiminle vakit geçirdin?

7. Bu yazını bir duyguyla tanımlayacak olsan ne olurdu?

8. Bu yaz yeni insanlarla tanıştın mı?

Her!

Senin bu yazın biraz daha kendini tanıdığın, içine döndüğün şekilde geçmiş. Bu yaz sana oldukça şey katmış. Kendini bulman, o sakin rutinlerin tıpkı Her filmi gibi. Filmde karakterimiz yapay zeka ile bir ilişki kursa da duygularınız ve ruh haliniz oldukça benziyor. Hatta filmin renkleri ile senin renklerin de çok benzer!

Eat, Pray, Love!

Senin bu yazın oldukça romantik ve aşk dolu geçmiş. Hem kendinle vakit geçirmiş, kendini tanımışsın hem de yeni insanlarla tanışarak unutulmaz anlar yaşamışsın. Tabii yaşadığın o aşkı da unutmamak lazım. Filmin kahramanı Elizabeth, yaşadığı karmaşık hayatı geride bırakıp, İtalya, Hindistan ve Bali’de kendini yeniden keşfetmeye çalışıyor. Bu hikayenin gidişatı gerçekten senin yazına çok benziyor!

Into The Wild!

Sen bu yazı bol macera ile geçirmişsin, o yüzden senin bu yazın bir film olsaydı kesinlikle ama kesinlikle gerçek bir hayat hikayesine dayanan Into The Wild olurdu. Bu film, doğayı, macerayı ve kendini keşfetmeyi sevenler için mükemmel. Kahramanı Chris, hayatın rutininden kaçıp doğanın kollarında kendini bulma yolculuğuna çıkıyor, tıpkı senin gibi!

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