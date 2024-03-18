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Senin İçin Bir Evin Konforunu Artıran Şey Ne?

etiket Senin İçin Bir Evin Konforunu Artıran Şey Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 14:31

Bu testin sonunda evinin konforunu artıracak şeyi söylüyoruz. Hazırsan seni hemen teste alalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Sen ne kadar rahatına düşkün birisin? Puanla bakalım👇

2. Eve geldiğinde ilk ne yaparsın?

3. Evdeki en sevdiğin eşya ne?

4. Evinde değiştirmek istediğin bir şey var mı?

5. Eve dair senin için en önemli olan şey nedir?

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6. Sence iyi bir komşu musun? Kendinin komşusu olmak ister miydin mesela?

7. Ev sahibi misin yoksa kirada mı oturuyorsun?

8. Son olarak, hayalindeki evi seç!

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Huzurlu yönetici!

Hiç şüphesiz, huzurlu bir evin konforunu artıran unsurların başında etkili bir yönetim gelir. Aksi halde, her gece mesaj gruplarında gerginlikler yaşanabilir. Apsiyon; site, rezidans ve iş merkezi gibi yaşam alanlarının yöneticilerine 360 derece hizmet sunan online bir yönetim platformudur. Sunduğu uçtan uca çözümlerle site ve rezidans yönetimini kolaylaştırarak yöneticilerin işini keyifli hale getirir.

Rahat ve kullanışlı mobilyalar

Dekorasyon dergilerindeki şık evler ne kadar göz alıcı olursa olsun, asıl önemli olan senin kendi evinde rahat hissetmendir. Ev, sadece şık görünmekle kalmamalı, aynı zamanda seni huzurlu kılmalıdır. Rahat oturma grupları, yumuşak koltuklar ve ergonomik yatak takımları gibi mobilyalar, evdeki konforu artırır. Çünkü evimiz, sadece dışarıdan değil içeriden de güzellikleriyle parlamalıdır.

Sıcak bir atmosfer oluşturmak!

Aydınlatma düzenlemeleri, doğru renk seçimleri ve kişisel dokunuşlarla oluşturulan sıcak bir atmosfer, evdeki huzur ve rahatlığın anahtarıdır. Evini saran sıcaklık, sadece görsel değil, aynı zamanda duygusal bir konfor da sağlar.

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