Senin İçin Bir Evin Konforunu Artıran Şey Ne?
Senin İçin Bir Evin Konforunu Artıran Şey Ne?
Bu testin sonunda evinin konforunu artıracak şeyi söylüyoruz. Hazırsan seni hemen teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Sen ne kadar rahatına düşkün birisin? Puanla bakalım👇
2. Eve geldiğinde ilk ne yaparsın?
3. Evdeki en sevdiğin eşya ne?
4. Evinde değiştirmek istediğin bir şey var mı?
5. Eve dair senin için en önemli olan şey nedir?
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6. Sence iyi bir komşu musun? Kendinin komşusu olmak ister miydin mesela?
7. Ev sahibi misin yoksa kirada mı oturuyorsun?
8. Son olarak, hayalindeki evi seç!
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