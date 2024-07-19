Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Senin Hayatını Değiştirecek Olan Şey Ne?

etiket Senin Hayatını Değiştirecek Olan Şey Ne?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 10:01

Gizemli bir Onedio testi daha! Hayatımızdan memnun da olsak bir değişiklik her zaman iyidir. Senin hayatını neyin değiştireceği, bu testin sonunda.

Cevabı görmek için hemen aşağıya bak! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Başlayalım! Sabah uyandığında ilk olarak mutfağa girdiğin zaman seni nasıl bir görüntü karşılıyor?

1. Başlayalım! Sabah uyandığında ilk olarak mutfağa girdiğin zaman seni nasıl bir görüntü karşılıyor?

2. Hayalindeki temizlik ürünü hangi özelliğe sahip olmalı?

3. Evdeki temizlik alışkanlığını bozan en büyük engel nedir diye sorsak?

4. Evin en çok hangi bölgesinde vakit geçiriyorsun peki?

5. Burada en çok neyi değiştirmek isterdin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Evine çat kapı misafir geldi diyelim. Mutlu oldun ama bir yandan da endişelisin. Bu endişenin sebebi ne olabilir?

7. Bir gün boyunca evde temizlik yapmak zorunda olmasan, o günü nasıl değerlendirirdin?

8. Evinde hangi temizlik alışkanlığını değiştirmek istersin?

9. Evde temizlik yaparken seni en çok yoran şeyin ne olduğunu öğrenebilir miyiz?

10. Son sorudayız! Evinle ilgili en büyük hayalin nedir?

Philips Aquatrio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge!

Philips Aquatrio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge!

Hayatını sihirli bir değnek değiştirsin isterdik ama eminiz ki güncel durumda Philips'in Aquatrio 9000 serisi kablosuz dikey süpürgesi hayatını değiştirecek! Açıkçası sahip olduğu özelliklere baktığımızda zaten temizlik konusunda sihirli bir değnek olduğunu görüyoruz! Hem ıslak hem de kuru temizlik yapabilen Philips Aquatrio 9000 serisi kablosuz dikey süpürge ile temizlik yapmak hiç olmadığı kadar kolay! Üstelik kablosuz olması, geleneksel süpürgelerin yaşattığı kablonun bir yerlere takılması sorununu da ortadan kaldırıyor.

Philips 7000 Serisi Robot Süpürge!

Philips 7000 Serisi Robot Süpürge!

Philips 7000 Serisi Robot Süpürge, ev temizliğini zahmetsiz hale getiriyor. Akıllı navigasyon sistemi ile mobilyalarınıza çarpmadan temizlik yapar ve güçlü emiş gücü sayesinde halılardan sert zeminlere kadar her yeri tertemiz eder. Otomatik şarj özelliği ile pil azaldığında şarj istasyonuna döner ve şarj olduktan sonra kaldığı yerden devam eder. Programlanabilir temizlik fonksiyonu sayesinde siz evde yokken bile temizlik yapar. Düşük ses seviyesi ile rahatsızlık vermez ve günlük temizlik rutinizi kolaylaştırıyor!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın