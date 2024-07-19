Senin Hayatını Değiştirecek Olan Şey Ne?
Senin Hayatını Değiştirecek Olan Şey Ne?
Gizemli bir Onedio testi daha! Hayatımızdan memnun da olsak bir değişiklik her zaman iyidir. Senin hayatını neyin değiştireceği, bu testin sonunda.
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1. Başlayalım! Sabah uyandığında ilk olarak mutfağa girdiğin zaman seni nasıl bir görüntü karşılıyor?
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2. Hayalindeki temizlik ürünü hangi özelliğe sahip olmalı?
3. Evdeki temizlik alışkanlığını bozan en büyük engel nedir diye sorsak?
4. Evin en çok hangi bölgesinde vakit geçiriyorsun peki?
5. Burada en çok neyi değiştirmek isterdin?
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