Senin Ev Dekorasyon IQ’nu Ölçüyoruz!

Evin tam senlik mi, yoksa biraz daha düzen istiyor musun? Hadi bakalım, bu testi çözüp dekorasyon IQ’nu öğrenelim! Senin tarzın daha çok şık ve minimal mi, yoksa renkli ve yaratıcı bir kaos mu?

Gel, birlikte bakalım, evindeki her köşe ne anlatıyor! Hazır mısın? O zaman başlıyoruz! 🏡