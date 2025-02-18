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Senin Ev Dekorasyon IQ’nu Ölçüyoruz!

etiket Senin Ev Dekorasyon IQ’nu Ölçüyoruz!

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 11:01

Evin tam senlik mi, yoksa biraz daha düzen istiyor musun? Hadi bakalım, bu testi çözüp dekorasyon IQ’nu öğrenelim! Senin tarzın daha çok şık ve minimal mi, yoksa renkli ve yaratıcı bir kaos mu? 

Gel, birlikte bakalım, evindeki her köşe ne anlatıyor! Hazır mısın? O zaman başlıyoruz! 🏡

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1. İlk soru klasik ama önemli: Evinin duvar rengi ne?

2. Evin bir şarkı olsaydı, hangisi olurdu?

3. Dekorasyon için ilham aldığın yer neresi?

3. Dekorasyon için ilham aldığın yer neresi?

4. Dekorasyonda hangi ev bitkisi seni en iyi temsil eder?

5. Dekorasyona dair en büyük kâbusun ne?

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6. Dekorasyon tercihin bir tatlı olsaydı, hangisi olurdu?

7. Haydi hayal kur! Eğer bütçen sonsuz olsa evinde hangi çılgın dekorasyon fikrini uygulardın?

8. Evinde her şeyin düzenli ve yerli yerinde olmasını ister misin?

Dekorasyon Einstein'ı!

Dekorasyon Einstein'ı!

Sen resmen iç mimarlık derslerinde hocalara taş çıkaracak bir dekorasyon dahisisin! Evine giren herkes 'Bunu profesyonel biri mi yaptı?' diye sormaktan kendini alamıyor. Duvar renklerinle halı uyumun, aydınlatma seçimlerinle aksesuarların bir matematik problemi gibi kusursuz çözülmüş.

Bitkilerin yeşil mi yeşil, mumların ortamı tam bir Pinterest evine dönüştürmüş zaten. Kahve köşen bile var, değil mi? Her detayın bir planın parçası gibi işliyor. Valla bizce bir YouTube kanalına başla ve dekorasyon tüyolarını anlat. İzlenirsin net!

Yaratıcı Dekoratör

Sen tam bir “sanat her yerde” insanısın! Evinde sıradanlığa asla yer yok, çünkü dekorasyon senin için bir ifade biçimi. 'Duvar boş kalır mı ya?' diyerek tablo, poster, belki de el yapımı duvar süsleriyle orayı müze gibi yapmışsın.

Mobilyaların desen desen, bitkilerin sıra dışı… Yani evin bir film setine çevrilmiş resmen. Misafirler ilk başta biraz şaşırıyor ama sonra 'Vay be, bu nasıl bir enerji!' diyerek etkilenmeden gidemiyor. Dekorasyon IQ'n muhteşem ama asıl olay senin yaratıcılığın!

Düzenli Dağınıklık Profesörü

Evet, biraz karmaşa olabilir ama bu karmaşanın bir düzeni var bizce! Kitaplar, dergiler, yastıklar her yerde ama o kadar sıcak bir atmosfer yaratmışsın ki insan bu dağınıklığın içinde kaybolmak istiyor.

Muhtemelen koltuğun en sevdiğin köşesi ve kahve fincanın hep elinin altında. Minimalist düzenlere çok bulaşmadan 'Böyle daha güzel ya' diyorsun ve aslında haklısın. Kaosla sanatı birleştiren bu tarzınla dekorasyon IQ’n kesinlikle sıradan değil.

Pratik Dekorasyon Uzmanı

Sen dekorasyon kurallarına takılmadan “Yeter ki rahat olsun” diyenlerdensin! Minimal ama işlevsel tercihlerle evini tam bir huzur yuvasına çevirmişsin. Koltuğun konforlu, TV köşen mis gibi… daha ne olsun ki?

Mumlar, bitkiler ya da sanat eserleri pek senlik değil ama evin sıcaklığı onları zaten gölgede bırakıyor. Gelen misafirler 'Burası tam kafa dinlemelik bir ev' diyordur kesin. Valla bizce dekorasyon IQ’n pratik zeka ile birleşmiş durumda. Şahane bir kombinasyon!

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sabrina
sabrina
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