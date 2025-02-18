Senin Ev Dekorasyon IQ’nu Ölçüyoruz!
Senin Ev Dekorasyon IQ’nu Ölçüyoruz!
Evin tam senlik mi, yoksa biraz daha düzen istiyor musun? Hadi bakalım, bu testi çözüp dekorasyon IQ’nu öğrenelim! Senin tarzın daha çok şık ve minimal mi, yoksa renkli ve yaratıcı bir kaos mu?
Gel, birlikte bakalım, evindeki her köşe ne anlatıyor! Hazır mısın? O zaman başlıyoruz! 🏡
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1. İlk soru klasik ama önemli: Evinin duvar rengi ne?
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2. Evin bir şarkı olsaydı, hangisi olurdu?
3. Dekorasyon için ilham aldığın yer neresi?
4. Dekorasyonda hangi ev bitkisi seni en iyi temsil eder?
5. Dekorasyona dair en büyük kâbusun ne?
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6. Dekorasyon tercihin bir tatlı olsaydı, hangisi olurdu?
7. Haydi hayal kur! Eğer bütçen sonsuz olsa evinde hangi çılgın dekorasyon fikrini uygulardın?
8. Evinde her şeyin düzenli ve yerli yerinde olmasını ister misin?
Dekorasyon Einstein'ı!
Yaratıcı Dekoratör
Düzenli Dağınıklık Profesörü
Pratik Dekorasyon Uzmanı
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