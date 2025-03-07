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Sende Hangi Ariana Grande Şarkısının Aurası Var?

etiket Sende Hangi Ariana Grande Şarkısının Aurası Var?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 23:30

Şimdi biraz eğlenmeye ne dersin? Hepimizin favorisi Ariana Grande'nin şarkıları arasında bir yerlerde senin ruhunu yansıtan bir aura var! Hadi bakalım, bu testi çöz ve hangi Ariana Grande şarkısının havasını taşıdığını keşfet!

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1. Bir Ariana seçerek teste başlayalım!

2. Bir gif seç!

3. Bir tane daha :)

4. Ne kadar meraklısın ? Puanlar mısın?

5. Peki, hangi saç stili ona daha çok yakışmış sence?

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6. Bir günü nasıl geçirirsin?

7. Sakin bir karakter misin?

8. Son olarak, bir konser fotoğrafı seç!

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miray soysal
miray soysal
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