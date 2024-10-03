Sen ve Partnerin Cinsellik Konusunda Hangi İki Kimyasal Element Gibisiniz?
Sen ve Partnerin Cinsellik Konusunda Hangi İki Kimyasal Element Gibisiniz?
Sen ve partnerin birer kimyasal element olsaydınız hangi iki element olurdunuz?
Öğrenmek için teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
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2. Şimdi de söyle bakalım, partnerinle aranız limoni olduğunda hiç ayrı uyuduğunuz oldu mu?
3. Partnerin kendiyle alakalı olmayan durumlarda sana yardım ediyor mu diye sorsak?
4. Birlikte yapmayı en çok sevdiğiniz şey ne peki?
5. İlişkinizin tüm yükünün bazen senin omuzlarında olduğunu düşünüyor musun?
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