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Sen ve Partnerin Cinsellik Konusunda Hangi İki Kimyasal Element Gibisiniz?

etiket Sen ve Partnerin Cinsellik Konusunda Hangi İki Kimyasal Element Gibisiniz?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 22:01

Sen ve partnerin birer kimyasal element olsaydınız hangi iki element olurdunuz? 

Öğrenmek için teste! 

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?

2. Şimdi de söyle bakalım, partnerinle aranız limoni olduğunda hiç ayrı uyuduğunuz oldu mu?

3. Partnerin kendiyle alakalı olmayan durumlarda sana yardım ediyor mu diye sorsak?

4. Birlikte yapmayı en çok sevdiğiniz şey ne peki?

5. İlişkinizin tüm yükünün bazen senin omuzlarında olduğunu düşünüyor musun?

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6. Peki aynı tür filmleri seviyor musunuz?

7. Partnerinin arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hoşlanıyor musun?

8. Diyelim ki akşam dışarıya yemeğe çıkacaksınız. Bir mekan seçmeniz ne kadar sürüyor?

Oksijen ve Hidrojen!

Sen ve partnerin, Oksijen ve Hidrojen gibi birbirini tamamlayan elementler gibisiniz. Bu elementlerin su oluşturmak için bir araya gelmesi gibi, ilişkiniz cinsel olarak derin duygusal bağ ve anlayışa dayanıyor. Besleyici, sevgi dolu ve güvene dayalı bir samimiyet sizin için çok önemli. Aranızdaki bağ çok güçlü.

Nitrojen ve Karbon!

Sen ve partnerin, Nitrojen ve Karbon gibisiniz. Bu elementlerin çok yönlülüğüne ve çeşitli bileşikler oluşturma yeteneklerine benzer şekilde, cinsel ilişkiniz maceracı ve keşif dolu. Sınırları zorlamaktan, yeni şeyler denemekten ve spontane heyecanı ve coşkuyu korumaktan hoşlanıyorsunuz. Aranızdaki bağ, rahat alanlarınızın dışına çıkmaya ve yeni deneyimleri kucaklamaya istekli olmanızla besleniyor.

Helyum ve Neon!

Sen ve partnerin, Helyum ve Neon gibisiniz. Bu elementlerin neşeli ve kaygısız doğasına çok benziyorsunuz. Cinsellik yaklaşımınız eğlence, neşe ve arkadaşlık duygusuyla harmanlanmış adeta. Yatak odasında yoğun tutkuyu veya derin duygusal bağları önceliklendirmeseniz de, birlikte olmanın basit zevklerinde mutluluk buluyorsunuz. İlişkiniz, gereksiz baskı veya beklentiler olmadan keyif alma üzerine odaklanmış, rahat ve stresten uzak.

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