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Sen Ne Kadar "Sürdürülebilirlik" Savaşçısısın?

Sen Ne Kadar "Sürdürülebilirlik" Savaşçısısın?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
08.10.2026 - 19:01
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Sürdürülebilirliği sadece bireysel bir tercih olarak görmek yanlış olur. Gezegenimizin geleceğini doğrudan etkileyen bir yaşam felsefesidir. Bu yüzden günlük hayatta yapılan minik tercihlerin bile karbon ayak izi üzerinde çok büyük önemi vardır. 

Çevre bilinci yüksek bir yaşam sürüp sürmediğinizi anlamak için bu testi yapın!

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1. İlk olarak! Günlük ulaşım yöntemi olarak en çok neyi tercih edersiniz?

2. Kıyafet ve giyim alışverişi yaparken neye dikkat edersiniz?

3. Evinizdeki enerji tüketiminizi biraz anlatır mısınız?

4. Geri dönüşüm alışkanlığınızdan bahsedelim.

5. Beslenme alışkanlığınız ne durumda?

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6. Su kullanımı konusunda hassasiyetiniz var mı?

7. Son olarak! Tatil ya da seyahat planlarınızı nasıl yaparsınız?

24-28 puan: Ekosistem Savaşçısı!

24-28 puan: Ekosistem Savaşçısı!

Siz tam anlamıyla bir sürdürülebilirlik savaşçısısınız! Yaşam tarzınıza, tüketim şeklinize ve alışkanlıklarınıza baktığımız zaman ilham verici biri olduğunuzu görüyoruz. Fosil yakıtlara olan bağımlılığınızı en aza indirmiş durumdasınız. 

Fosil yakıtlardan tamamen uzaklaşmak bir sonraki adımınız olabilir! Isı pompası ya da güneş enerjisi panelleri gibi yenilikçi iklimlendirme sistemlerini inceleyebilirsiniz. Bunların yanı sıra birikimlerinizi fosil yakıt sektöründen çekerek yeşil enerji fonlarına yönelebilirsiniz. 

Doğayla güçlü bir bağ kurduğunuzu görebiliyoruz. Sizin kararlılığınız gelecek nesiller için çok önemli!

18-23 puan: Bilinçli bir yolcu!

18-23 puan: Bilinçli bir yolcu!

Güzel bir yoldasınız! Çevre bilincinizin yüksek olduğunu ve günlük hayatınızda sürdürülebilir tercihler yapmaya özen gösterdiğinizi görüyoruz. Karbon ayak izinizi azaltmak adına adımlar attığınız ve tüketim konusunda da dikkatli olduğunuz net bir şekilde görülüyor. 

Fakat katetmeniz gereken biraz mesafe var. Petrol tüketimini düşürebilir, evinizdeki enerji verimliliği için yalıtım çözümlerine bakabilir ya da akıllı termostat kullanabilirsiniz. Ayrıca plastik ambalajlı ürünlerden tamamen uzak durarak sentetik atık üretilmesinin önüne geçebilirsiniz. 

Yapacağınız minik değişiklikler sayesinde ekosistem savaşçısına dönüşebilirsiniz!

12-17 puan: Kararsız bir gözlemci!

12-17 puan: Kararsız bir gözlemci!

Sürdürülebilirlik konusunun temelini biliyor gibisiniz fakat bunu hayatınızın her alanına yansıtamıyorsunuz! Çevrenize zarar vermemek için bir şeyler yapıyorsunuz; yine de konfor alanınızın dışına çıkıp çıkmamak konusunda kararsız bir durumdasınız. 

Fosil yakıt bağımlılığından uzaklaşmak için kısa mesafelerde yürüyebilirsiniz. Elektrik kullanımınızı azaltmak için de gereksiz yanan lambaları kapatabilir, bekleme modunda olan cihazları fişten çekebilirsiniz. Ayrıca hızlı moda ürünlerinden ve gereksiz plastik ambalajlardan uzak durarak petrokimya endüstrisine olan desteğinizi kesebilirsiniz. 

Hem küçük hem de sürdürülebilir adımlar zamanla birikerek devasa farklar oluşturabilir. Bu yüzden fosil yakıtlara olan bağımlılığınızı düşürmeye çalışın!

7-11 puan: Konfor tutkunu!

7-11 puan: Konfor tutkunu!

Yaşam tarzınıza baktığımızda kişisel konforunuzun çevre bilincinin önüne geçtiğini görüyoruz. Tüketim odaklı tercihleriniz var. Maalesef bunun gezegene bıraktığı yük çok fazla... Fosil yakıtlara da son derece bağımlı olduğunuzu görüyoruz.

Bir gecede radikal değişiklikler yapmanız beklenemez. Yine de farkındalık sayesinde neler yapmanız gerektiğini görebilirsiniz. Plastik poşet ya da pet şişe kullanımını bırakmak gibi basit adımlarla başlayabilirsiniz. LED ampuller tercih ederek gereksiz elektrik tüketimini kısmak bile işe yarayacaktır.

Unutmayın, sürdürülebilirlik bir yarış değil. Farkındalık kazanarak atılan minik adımlar bile bizi temiz bir geleceğe ulaştırabilir.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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