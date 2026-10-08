Sen Ne Kadar "Sürdürülebilirlik" Savaşçısısın?

Sürdürülebilirliği sadece bireysel bir tercih olarak görmek yanlış olur. Gezegenimizin geleceğini doğrudan etkileyen bir yaşam felsefesidir. Bu yüzden günlük hayatta yapılan minik tercihlerin bile karbon ayak izi üzerinde çok büyük önemi vardır.

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