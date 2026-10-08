Sen Ne Kadar "Sürdürülebilirlik" Savaşçısısın?
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Sürdürülebilirliği sadece bireysel bir tercih olarak görmek yanlış olur. Gezegenimizin geleceğini doğrudan etkileyen bir yaşam felsefesidir. Bu yüzden günlük hayatta yapılan minik tercihlerin bile karbon ayak izi üzerinde çok büyük önemi vardır.
Çevre bilinci yüksek bir yaşam sürüp sürmediğinizi anlamak için bu testi yapın!
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1. İlk olarak! Günlük ulaşım yöntemi olarak en çok neyi tercih edersiniz?
2. Kıyafet ve giyim alışverişi yaparken neye dikkat edersiniz?
3. Evinizdeki enerji tüketiminizi biraz anlatır mısınız?
4. Geri dönüşüm alışkanlığınızdan bahsedelim.
5. Beslenme alışkanlığınız ne durumda?
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6. Su kullanımı konusunda hassasiyetiniz var mı?
7. Son olarak! Tatil ya da seyahat planlarınızı nasıl yaparsınız?
24-28 puan: Ekosistem Savaşçısı!
18-23 puan: Bilinçli bir yolcu!
12-17 puan: Kararsız bir gözlemci!
7-11 puan: Konfor tutkunu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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