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Sen Ne Kadar Dağınıksın?

etiket Sen Ne Kadar Dağınıksın?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 11:01

Hepimiz zaman zaman evimizde bir dağınıklıkla baş başa kalırız, ama bu durum senin ne kadar dağınık olduğuna bağlı olarak değişir! Bazen o kadar çok eşya birikir ki, hiçbir şeyin yerine yerleştiği hissiyle baş etmek zorlaşır. Peki, sen ne kadar dağınıksın? Biraz kendini test etmeye ne dersin?

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1. Banyonu ne kadar sıklıkla dip köşe temizlersin?

2. Kaç günde bir çamaşır yıkarsın?

3. Peki kullanmaktan asla vazgeçemeyeceğin temizlik ürünü, bunlardan hangisi?

4. Yerleri ne sıklıkta süpürdüğünü öğrenebilir miyiz?

5. Pekii, ne sıklıkta toz alıyorsun?

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6. Tezgahta bulaşıklar varken uyur musun?

7. Çamaşırlarını oraya buraya koyar mısın yoksa her zaman düzenli midir?

8. Son soru! Sabah uyanır uyanmaz yatağını toplar mısın?

Hafif dağınık...

Evinin bazı köşelerinde dağınıklıklar var, ama hala oldukça kontrol edilebilir bir durumdasın. Hızlıca toparlanabilir ve her şey yerine oturabilir. Belki biraz daha düzenli olman, o küçük dağınıklıkları ortadan kaldırmana yardımcı olacak. Birkaç raf düzenleme ve günlük küçük temizliklerle, evinin her köşesini daha derli toplu tutabilirsin. O kadar dağınık değilsin, sadece bazen küçük bir dürtüye ihtiyacın oluyor!

Orta derecede!

Evinin bazı alanlarında düzeni korumakta zorlanıyorsun, ancak hala çabuk toparlanabilir bir düzeydesin. Evde birkaç karmaşa var ve bu da seni bazen huzursuz ediyor. Ama merak etme, senin gibi bir dağınık aslında yaratıcı bir kafa yapısına sahip olabilir! Düzenli bir rutine girmeye başlarsan, dağınıklığın hızla azalacak. Birkaç basit temizlik alışkanlığı ve alan düzenleme ile evinde daha fazla düzen sağlayabilirsin!

Aşırı dağınıksın!

Evin biraz daha karmaşık bir durumda ve dağınıklık, günlük yaşamını etkilemeye başlamış olabilir. Dağınıklık, bazen seni yavaşlatabilir veya rahat bir yaşam alanı yaratmanı zorlaştırabilir. Ama endişelenme, bu sadece bir aşama! İlk adım, evin içinde belirli alanları tek tek ele almak olacak. Depolama çözümleri, günlük temizlik alışkanlıkları ve alan düzenleme teknikleriyle, evini çok kısa sürede toparlayabilirsin. Biraz daha zaman ayırman ve karar vermen gereken bir süreç olsa da, senin için çözüm her zaman yakın!

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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