Sen Ne Kadar Dağınıksın?

Evinin bazı alanlarında düzeni korumakta zorlanıyorsun, ancak hala çabuk toparlanabilir bir düzeydesin. Evde birkaç karmaşa var ve bu da seni bazen huzursuz ediyor. Ama merak etme, senin gibi bir dağınık aslında yaratıcı bir kafa yapısına sahip olabilir! Düzenli bir rutine girmeye başlarsan, dağınıklığın hızla azalacak. Birkaç basit temizlik alışkanlığı ve alan düzenleme ile evinde daha fazla düzen sağlayabilirsin!