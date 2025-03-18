Sen Ne Kadar Dağınıksın?
Sen Ne Kadar Dağınıksın?
Hepimiz zaman zaman evimizde bir dağınıklıkla baş başa kalırız, ama bu durum senin ne kadar dağınık olduğuna bağlı olarak değişir! Bazen o kadar çok eşya birikir ki, hiçbir şeyin yerine yerleştiği hissiyle baş etmek zorlaşır. Peki, sen ne kadar dağınıksın? Biraz kendini test etmeye ne dersin?
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1. Banyonu ne kadar sıklıkla dip köşe temizlersin?
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2. Kaç günde bir çamaşır yıkarsın?
3. Peki kullanmaktan asla vazgeçemeyeceğin temizlik ürünü, bunlardan hangisi?
4. Yerleri ne sıklıkta süpürdüğünü öğrenebilir miyiz?
5. Pekii, ne sıklıkta toz alıyorsun?
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6. Tezgahta bulaşıklar varken uyur musun?
7. Çamaşırlarını oraya buraya koyar mısın yoksa her zaman düzenli midir?
8. Son soru! Sabah uyanır uyanmaz yatağını toplar mısın?
Hafif dağınık...
Orta derecede!
Aşırı dağınıksın!
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