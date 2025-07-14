Sen Nasıl Fit Kalıyorsun?
Sen nasıl fit kalabiliyorsun? Bunun cevabını öğrenmek için bize günlük rutinlerinden, beslenme alışkanlıklarından ve sevdiğin şeylerden bahsetmelisin biz de sana ne olduğunu söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Peki yaşını da söyler misin?
3. Sabah rutinin bunlardan hangisiyle başlıyor?
4. "Egzersiz" kelimesi sende ne çağrıştırıyor?
5. Genellikle hafta sonu planın nedir?
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6. Stresli olduğunda genellikle ne yapıyorsun?
7. Günde en az 2 litre su içiyor musun?
8. Senin için "chat meal"...
Senin fitliğinin sırrı egzersiz!
Senin fitliğinin sırrı gün içinde yaptıkların!
Senin fitliğin aynı zamanda zihinsel!
Senin fitliğin yemeklerinde!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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