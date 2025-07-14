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Sen Nasıl Fit Kalıyorsun?

etiket Sen Nasıl Fit Kalıyorsun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 19:01

Sen nasıl fit kalabiliyorsun? Bunun cevabını öğrenmek için bize günlük rutinlerinden, beslenme alışkanlıklarından ve sevdiğin şeylerden bahsetmelisin biz de sana ne olduğunu söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Peki yaşını da söyler misin?

3. Sabah rutinin bunlardan hangisiyle başlıyor?

4. "Egzersiz" kelimesi sende ne çağrıştırıyor?

5. Genellikle hafta sonu planın nedir?

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6. Stresli olduğunda genellikle ne yapıyorsun?

7. Günde en az 2 litre su içiyor musun?

8. Senin için "chat meal"...

Senin fitliğinin sırrı egzersiz!

Senin için fit olmak sadece bir hedef değil, yaşam tarzı. Antrenman programın belli, yemek planların düzenli ve protein şişen de hep yanında. Haftalık set planı olmadan tatil bile planlamıyorsun! Bir yere gittiğinde egzersizlerini de yanında götürüyorsun. Senin için spor yapmak günlük hayatının bir rutini!

Senin fitliğinin sırrı gün içinde yaptıkların!

Senin formda kalma sırların hep küçük detaylarda. Sen fit yaşamı günlük hayatının içerisine entegre etmişsin. Merdiven yerine asansör tercih ediyorsun, iş çıkışı yürüyorsun... Fit olmak için spor salonuna gitmene gerek kalmıyor. Sen doğallıktan, rutine entegre hareketten yanasın!

Senin fitliğin aynı zamanda zihinsel!

Senin için fitlik sadece kaslarda değil, zihin ve beden dengesiyle de ilgili. Günlük yoga rutinin, nefes egzersizlerin, meditasyon zamanların senin bedenini daha iyi tanımanı ve bedenini dinleyerek hareket etmeni sağlıyor. Kendine karşı naziksin, bedenini dinliyorsun ve acele etmiyorsun. Bu yüzden bedenini dinleyerek yemek yiyor, buna göre hareket ediyorsun.

Senin fitliğin yemeklerinde!

Sen spor salonuna gitmeden de fit kalınabileceğinin canlı kanıtısın. Sen her kaşığı bilinçli seçiyor, her öğünde dengeli beslenmeye dikkat ediyorsun. Yaptığın yemeklerde bedenine uygun olanı seçiyor, ona göre hareket ediyorsun. Tarif denemeleri, besin değeri hesapları ve sağlıklı öneriler resmen senin gündelik hayatının parçası. Yediklerinden ödün vermiyorsun, sadece onları akıllıca yönetiyorsun!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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