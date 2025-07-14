Sen Nasıl Fit Kalıyorsun?

Senin için fit olmak sadece bir hedef değil, yaşam tarzı. Antrenman programın belli, yemek planların düzenli ve protein şişen de hep yanında. Haftalık set planı olmadan tatil bile planlamıyorsun! Bir yere gittiğinde egzersizlerini de yanında götürüyorsun. Senin için spor yapmak günlük hayatının bir rutini!