Sen Mutfakta Ne Kadar Yaratıcısın?
Sen Mutfakta Ne Kadar Yaratıcısın?
Elinin lezzetine güveniyor ve farklı lezzetler denemekten çekinmiyorsan bu test tam sana göre! Mutfaktaki yaratıcılığını test etmek istiyorsan haydi başlayalım! 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım, mutfakta vakit geçirmek senin için ne ifade ediyor?
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2. Elindeki malzemeler limon, tavuk ve pirinç. Nasıl bir tarif ortaya çıkarırsın?
3. Bir tarifte eksik bir malzeme var. Ne yaparsın?
4. Yemek yaparken hayatını en çok hangisi kolaylaştırır?
5. Söyle bakalım, iştah açıcı bir yemek tarif videosu izliyorsun. İlk yapacağın şey ne olurdu?
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6. Peki, hangi tarifler konusunda kendine güveniyorsun?
7. Yemeklerini servis ederken nasıl bir sunum yaparsın?
8. Son olarak, özel bir davet için hazırlık yapmak isteyeceğin bir mutfak seç. 👇
Mutfakta sanatçı ruhu!
Sen kaşif sayılırsın!
Risk almayı sevmiyorsun!
Mutfakta senden yaratıcısı yok!
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