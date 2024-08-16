Sen Hangi Yemeği Çok İyi Yapıyorsun?
Sen Hangi Yemeği Çok İyi Yapıyorsun?
Mutfakta iddialı olduğunu düşünenler buraya! 👇 Vereceğin cevaplara göre hangi yemeği çok lezzetli yapıyorsun? Öğrenmek için haydi teste!
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1. İlk olarak söyle bakalım, en çok hangi malzemeyi kullandığın yemekler yaparsın?
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2. Şimdi de rahat yemek yapabileceğin bir mutfak seç bakalım 👇
3. Yemek hazırlarken seni en çok heyecanlandıran aşama hangisi?
4. Yemek yaparken müzik dinler misin?
5. Misafirlerin sana geldiğinde en çok hangi yemeği isterler?
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