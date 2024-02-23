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Sen Hangi Teoman Şarkısısın Söylüyoruz!

etiket Sen Hangi Teoman Şarkısısın Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 20:01

Sen bize içini, hayatını ve düşüncelerini anlat biz de sana hangi ruh halindeki Teoman şarkısı olduğunu söyleyelim!

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1. Genellikle nasıl takılırsın?

2. Peki bunlardan hangisi senin odan olmalı?

3. En son ne zaman ağladın?

4. Bu hediyelerden hangisi seni daha çok mutlu eder?

5. Peki yaşamak istediğin şehir hangisi?

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6. En yakın arkadaşına çok sinirlendin, ne yaparsın?

7. Kendi geleceğine dair umudun var mı?

7. Kendi geleceğine dair umudun var mı?

8. Aşk acısı çekiyor musun?

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Paramparça

N'apim Tabiatım Böyle

Aşk Kırıntıları

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