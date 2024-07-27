Sen Hangi Lady Gaga Şarkısısın?
Sen Hangi Lady Gaga Şarkısısın?
Lady Gaga, müzik dünyasının öncü isimlerinden biri olarak hem sahne performanslarıyla hem de şarkı sözleriyle hayranlık uyandırıyor. Peki, sen bir Lady Gaga şarkısı olsan hangisi olurdun? Testin sonunda👇
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1. Bir Lady Gaga gifi seçerek başlayalım!
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2. Bir tane daha :)
3. Son bir hafta içinde hiç Lady Gaga şarkısı dinledin mi?
4. Hangi kostümü daha çılgın?
5. Peki ya bunlardan?
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