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Sen Hangi Lady Gaga Şarkısısın?

etiket Sen Hangi Lady Gaga Şarkısısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 21:36

Lady Gaga, müzik dünyasının öncü isimlerinden biri olarak hem sahne performanslarıyla hem de şarkı sözleriyle hayranlık uyandırıyor. Peki, sen bir Lady Gaga şarkısı olsan hangisi olurdun? Testin sonunda👇

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1. Bir Lady Gaga gifi seçerek başlayalım!

2. Bir tane daha :)

3. Son bir hafta içinde hiç Lady Gaga şarkısı dinledin mi?

4. Hangi kostümü daha çılgın?

5. Peki ya bunlardan?

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6. Favori saç modelini seç!

7. Bu makyajlardan hangisi?

8. Son olarak, Gaga' nın en iyi konser fotoğrafını seç!

Lady Gaga - Bad Romance (Official Music Video)

Lady Gaga - Poker Face (Official Music Video)

Lady Gaga - Alejandro (Official Music Video)

Lady Gaga - Hold My Hand (Live From The Oscars/2023)

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