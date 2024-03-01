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Sen Hangi Döviz İnsanısın?

etiket Sen Hangi Döviz İnsanısın?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 17:29

Birçok döviz çeşidi var. Peki sen bunlardan hangisine daha çok benziyorsun hiç merak ettin mi? Sana yakın olan döviz çeşidi hangisi merak ediyorsan haydi teste!

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1. Türkiye dışında bir yerde yaşayacak olsaydın nereyi seçerdin?

2. Hangi mevsim en sevdiğin diye soralım...

3. Ne tarz yemeklerden hoşlanırsın?

4. Paranı en çok neye harcarsın?

5. Yatırım yapar mısın diye de soralım...

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6. Yatırım yaparken kime danışırsın?

7. Para senin için ne anlama geliyor?

8. Ekonomiden anlar mısın peki?

Sen tam dolar insanısın! 💵

Sen tam bir dolar insanısın. Dolar gibi ani çıkışlar ve her şeyden etkilenme senin temel özelliklerin. Ayrıca özgürlükler ülkesi Amerika gibi sen de özgürlüğüne düşkün birisin. Ye, gez, dolaş senin hayat amacın bunlar! 💃

Sen Japonya yeni gibi birisin. 💴

Sen var ya aynı Japonya Yeni gibi çok istikrarlı birisin. Sende öyle ani dalgalanmalar pek görülmez. Kuralların ve yapacakaların hep bellidir. Hayatında sürprizlere yer yok desek yeridir. Disiplinli yapın dışarıdan katı görünmene neden olsa da bundan vazgeçecek değilsin! 😎

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Sen sterlin insanısın. 💷

İngiliz sterlinin güveni var sende! İngiliz asaleti dedin mi de sen... Avrupa'ya ait bir ruhun ve mizacın var. Kraliyet ailesinden biri gibi yaşadığın bir gerçek. Beş çayların, asla vazgeçemediğin formalitelerinle sen İngiliz sterlininden başka bir şey çıkamazdın zaten. 👒

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