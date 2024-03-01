Sen Hangi Döviz İnsanısın?

İngiliz sterlinin güveni var sende! İngiliz asaleti dedin mi de sen... Avrupa'ya ait bir ruhun ve mizacın var. Kraliyet ailesinden biri gibi yaşadığın bir gerçek. Beş çayların, asla vazgeçemediğin formalitelerinle sen İngiliz sterlininden başka bir şey çıkamazdın zaten. 👒