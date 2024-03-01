Sen Hangi Döviz İnsanısın?
Sen Hangi Döviz İnsanısın?
Birçok döviz çeşidi var. Peki sen bunlardan hangisine daha çok benziyorsun hiç merak ettin mi? Sana yakın olan döviz çeşidi hangisi merak ediyorsan haydi teste!
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1. Türkiye dışında bir yerde yaşayacak olsaydın nereyi seçerdin?
2. Hangi mevsim en sevdiğin diye soralım...
3. Ne tarz yemeklerden hoşlanırsın?
4. Paranı en çok neye harcarsın?
5. Yatırım yapar mısın diye de soralım...
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6. Yatırım yaparken kime danışırsın?
7. Para senin için ne anlama geliyor?
8. Ekonomiden anlar mısın peki?
Sen tam dolar insanısın! 💵
Sen Japonya yeni gibi birisin. 💴
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Sen sterlin insanısın. 💷
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