Sen Evini Ne Kadar Seviyorsun?

Evinle aran gayet iyi, ama sanki biraz daha özen gösterebilir misin? Hani o köşeye koymayı düşündüğün ama hala alamadığın dekoratif obje var ya, işte onu artık alıp koymanın vakti gelmiş olabilir. 😂 Bazen evi toplamak için enerji patlaması yaşayıp dip köşe temizliyorsun, bazen de “Boş ver ya, yarın yaparım” diyorsun. (Tabii o 'yarın' genelde gelmiyor ama olsun.) Evinde kendini rahat hissediyorsun ama biraz daha sıcak bir hava katarsan, belki de ev sana daha çok keyif verebilir. Küçük bir mum, birkaç güzel ışık, belki yeni bir bitki? Sen bilirsin ama, bir tık daha özenle burası tam bir cennete dönüşebilir! 🌿