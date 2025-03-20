onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Sen Evini Ne Kadar Seviyorsun?

etiket Sen Evini Ne Kadar Seviyorsun?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.03.2025 - 10:33

Hepimizin evine dair farklı ilişkileri var. Kimimiz için ev sadece bir konaklama noktası, kimimiz içinse tam anlamıyla bir sığınak! Bakalım sen hangi gruptasın? Hemen başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Tatilden eve döndüğünde hissettiğin ilk şey ne olur?

2. Eğer evine bir şarkı armağan etsen, hangisi olurdu?

3. Biraz özel bir soruyla devam ediyoruz. Evde yalnızken bazen kendi kendine konuşuyor musun?

4. Evde en sevdiğin eşya nedir?

5. Evdeki bitkilerin durumunu nasıl tanımlarsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Evin bir koku olsaydı, hangi koku olurdu?

7. Eve girdiğinde "Oh be, evim!" diyor musun?

8. Evinde en garip alışkanlığın ne?

Evinle aşk yaşıyorsun!

Sen ve evin tam anlamıyla bir ruh ikizisiniz! 😍 İçeri girer girmez huzur buluyor, her köşesine sevgiyle bakıyorsun. Ev senin için sadece dört duvar değil, adeta sıcacık bir yuva. Eşyalarına gözü gibi bakan, evini temiz ve düzenli tutan birisisin. Muhtemelen evde vakit geçirmek senin için en büyük keyiflerden biri. Misafirlerin geldiğinde de 'Ay burası tam senin enerjini yansıtıyor!' diyordur kesin. 😄 Kısacası, evin seni seviyor, sen de evini seviyorsun. Birlikte çok tatlısınız!

Sen ve evin iyi bir çiftsiniz ama biraz daha ilgi gerekiyor!

Evinle aran gayet iyi, ama sanki biraz daha özen gösterebilir misin? Hani o köşeye koymayı düşündüğün ama hala alamadığın dekoratif obje var ya, işte onu artık alıp koymanın vakti gelmiş olabilir. 😂 Bazen evi toplamak için enerji patlaması yaşayıp dip köşe temizliyorsun, bazen de “Boş ver ya, yarın yaparım” diyorsun. (Tabii o 'yarın' genelde gelmiyor ama olsun.) Evinde kendini rahat hissediyorsun ama biraz daha sıcak bir hava katarsan, belki de ev sana daha çok keyif verebilir. Küçük bir mum, birkaç güzel ışık, belki yeni bir bitki? Sen bilirsin ama, bir tık daha özenle burası tam bir cennete dönüşebilir! 🌿

Evinle aranda mesafe var…

Evinle pek içli dışlı olduğun söylenemez… Hani belki de sadece yatıp kalktığın bir yer gibi görüyorsun? 🤔 Eve girdiğinde bazen “Burası benim mi gerçekten?” diye düşünüyor musun? Çünkü sanki aranızda bir mesafe var gibi. Büyük ihtimalle eşyaların biraz dağınık, evinle çok ilgilenmiyorsun ve belki de sık sık dışarıda vakit geçirmeyi tercih ediyorsun. Ama merak etme, bu ilişkiyi kurtarmak senin elinde! Birkaç küçük dokunuşla burayı daha yaşanası hale getirebilirsin. Belki bir köşeyi sevdiğin eşyalarla doldurmak, belki biraz düzen getirmek? Biraz ilgiyle evin de sana kucak açacaktır, inan bana! 💛

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın