Sen Evini Ne Kadar Seviyorsun?
Sen Evini Ne Kadar Seviyorsun?
Hepimizin evine dair farklı ilişkileri var. Kimimiz için ev sadece bir konaklama noktası, kimimiz içinse tam anlamıyla bir sığınak! Bakalım sen hangi gruptasın? Hemen başlayalım!
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1. Tatilden eve döndüğünde hissettiğin ilk şey ne olur?
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2. Eğer evine bir şarkı armağan etsen, hangisi olurdu?
3. Biraz özel bir soruyla devam ediyoruz. Evde yalnızken bazen kendi kendine konuşuyor musun?
4. Evde en sevdiğin eşya nedir?
5. Evdeki bitkilerin durumunu nasıl tanımlarsın?
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6. Evin bir koku olsaydı, hangi koku olurdu?
7. Eve girdiğinde "Oh be, evim!" diyor musun?
8. Evinde en garip alışkanlığın ne?
Evinle aşk yaşıyorsun!
Sen ve evin iyi bir çiftsiniz ama biraz daha ilgi gerekiyor!
Evinle aranda mesafe var…
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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