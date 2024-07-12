Sen EURO 2024 İzlerken Nasıl Birine Dönüşüyorsun?

Sen EURO 2024'ü sakince izlemeyi tercih edenlerdensin. Evde tek başına veya sessiz bir ortamda maçları takip ediyorsun. Gol olduğunda içten içe gol nidaları atıyor, hakem hatası olduğunda ise sakinliğini korumaya çalışıyorsun. Maçlar senin için birer keyif anı o yüzden bu heyecanı sonuna kadar yaşıyorsun!