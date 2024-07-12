Sen EURO 2024 İzlerken Nasıl Birine Dönüşüyorsun?
Sen EURO 2024 İzlerken Nasıl Birine Dönüşüyorsun?
Soruları çöz ve EURO 2024 izlerken nasıl birine dönüşüyorsun gör!
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1. EURO 2024'ü nerede izlemeyi planlıyorsun?
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2. En sevdiğin futbol takımı gol attığında ne yaparsın?
3. Maç öncesi ne yaparsın?
4. Hakem kötü bir karar verdiğinde nasıl tepki verirsin?
5. En sevdiğin futbolcu sakatlandığında ne hissedersin?
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