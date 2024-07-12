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Sen EURO 2024 İzlerken Nasıl Birine Dönüşüyorsun?

etiket Sen EURO 2024 İzlerken Nasıl Birine Dönüşüyorsun?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 21:01

Soruları çöz ve EURO 2024 izlerken nasıl birine dönüşüyorsun gör!

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1. EURO 2024'ü nerede izlemeyi planlıyorsun?

2. En sevdiğin futbol takımı gol attığında ne yaparsın?

3. Maç öncesi ne yaparsın?

4. Hakem kötü bir karar verdiğinde nasıl tepki verirsin?

5. En sevdiğin futbolcu sakatlandığında ne hissedersin?

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6. Maç izlerken takımına özel bir kıyafet giyer misin?

7. Maç sonrası neler yaparsın?

8. En sevdiğin futbol anı hangisi?

9. Maç sırasında yorum yapmak için hangi platformu kullanırsın?

10. Maçlarda en çok sinir olduğun an hangisi?

Sen EURO 2024 izlerken çılgın bir taraftara dönüşüyorsun!

Sen tam bir futbol delisisin! EURO 2024'ü izlerken adeta stadyumda maç izliyormuş gibi hissediyorsun. Gol olduğunda çığlıklar atıyor, hakem hatası yaptığında sinirden köpürüyorsun. Her maçı büyük bir coşkuyla izliyor, arkadaşlarınla beraber kutlama yapıyorsun. Seninle maç izlemek tam bir şölen!

Sen EURO 2024 izlerken bir influencer'a dönüşüyorsun!

EURO 2024 sırasında sosyal medya adeta senin sahnen! Her anı paylaşıyor, anlık yorumlar yapıyorsun. Favori takımın gol attığında hemen bir tweet atıyorsun, hakem hatası olduğunda storylerde isyan ediyorsun. Maç sonrası arkadaşlarınla maç gruplarında analizler yapıyor, tartışmalar başlatıyorsun.

Sen EURO 2024 izlerken sabır taşına dönüşüyorsun!

Sen EURO 2024'ü sakince izlemeyi tercih edenlerdensin. Evde tek başına veya sessiz bir ortamda maçları takip ediyorsun. Gol olduğunda içten içe gol nidaları atıyor, hakem hatası olduğunda ise sakinliğini korumaya çalışıyorsun. Maçlar senin için birer keyif anı o yüzden bu heyecanı sonuna kadar yaşıyorsun!

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