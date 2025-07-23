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Sen Bir Robot Olsan Özelliğin Ne Olurdu?

etiket Sen Bir Robot Olsan Özelliğin Ne Olurdu?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
23.07.2025 - 10:32

Hep fütüristik filmlerde görürüz ya bilim insanları deneyler sonucunda birini robota çevirmiştir. Komutlarla çalışır, uzaktan kontrol edilir ve sen hareket et demeyene kadar asla hareket etmez... Ne yalan söyleyelim, arada bunu düşünmüyor değiliz. Acaba robot olsaydık nasıl olurdu diye.

Peki hiç robot olduğunu düşündün mü? Robot olsaydın göze çarpan özelliğin ne olurdu?

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Bir sabah uyandığında aynaya bakıyorsun ve robot olduğunu görüyorsun...

4. Robot olduğunu benimsedin ve bir şey yapmak istiyorsun. İlk olarak ne yapardın?

5. Devam edelim! Robot olduğunda dünyayı ele geçirmek ister miydin?

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6. Haliyle konuşma şeklin de değişti. En çok hangi cümleyi söylerdin?

7. Robot olduğunda dünya nasıl bir yer olurdu?

8. Ev işlerine yardımcı bir robot olmayı düşünür müydün?

9. Az kaldı! Robot modunda en zor gelen şey ne olurdu?

10. Son olarak şunu soralım: Robot modunda hayatını en çok ne kolaylaştırırdı?

Sen robot olsaydın tek tuşla hemen devreye girerdin!

Sen robot olsaydın şarjın az olduğu anda bile hemen çalışmaya başlardın! Beklemek ya da aniden durmak senin tarzın olmazdı. Sabah saatlerinde “Hazırım!” sinyali verip işleri hızla yoluna koyardın. Erteleme gibi bir özelliğin olmazdı ve işlere plan yapmadan atılırdın. Bu hızlı başlama refleksi sayesinde çevrendekiler bazen “Sen gerçekten robot musun ya?” diye sorardı ama sen işini bildiğin için hiçbir şey söylemezdin!

En zor tarifleri sadece ama sadece 5 dakikada yapardın!

En zor tarifleri sadece ama sadece 5 dakikada yapardın!

Robot olsaydın mutfakta 5 dakikada yemek hazırlamak senin standart özelliklerinden biri olurdu! Tarifleri saniyeler içinde okur, malzemeleri hızlıca seçer ve en lezzetli sonucu ortaya çıkarırdın. İnsanlar senin mutfaktaki hızına hayran kalırdı desek abartmış olmayız! “Bu kadar hızlı nasıl yapıyorsun?” diye şaşırırlardı. Sen ise sadece programını iyi yazdığını düşünürdün. Hem pratik hem de yaratıcı olmak sende olurdu.

Kocaman evi 5 dakikada temizlerdin!

Robot olsaydın kocaman bir evi beş dakikada süpürüp silmek senin kolay işlerin başında gelirdi! Evin düzeni için ekstra programlar kurmuş bir şekilde her köşeyi otomatik olarak takip ederdin. Misafir haberi gelince panik yapmaz ve hızlıca harekete geçerdin. Temizlik senin için bir iş olmaktan çıkardı. Hatta belki de eğlence olurdu! Böylece ev hep düzenli kalır ve herkes sana hayran olurdu.

Philips 7000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge olurdun!

Philips 7000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge olurdun!

Philips 7000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge olurdun ve kesinlikle işini eksiksiz yapan, pratik ve titiz bir karakter olurdun! Hem ıslak hem kuru temizlik yapabilme yeteneğin sayesinde evdeki en zorlu lekelerle bile başa çıkardın. HomeID ile uzaktan kontrol imkanıyla evin her noktasından kontrol edilirdin ve titreşimli moplarla ayakkabı lekelerini bile kolaylıkla söküp atardın. Ayrıca kendi kendini temizlerdin ve kirli hazne yerine tertemiz su ile her yeri pırıl pırıl yapardın!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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