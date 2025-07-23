Sen Bir Robot Olsan Özelliğin Ne Olurdu?

Hep fütüristik filmlerde görürüz ya bilim insanları deneyler sonucunda birini robota çevirmiştir. Komutlarla çalışır, uzaktan kontrol edilir ve sen hareket et demeyene kadar asla hareket etmez... Ne yalan söyleyelim, arada bunu düşünmüyor değiliz. Acaba robot olsaydık nasıl olurdu diye.

Peki hiç robot olduğunu düşündün mü? Robot olsaydın göze çarpan özelliğin ne olurdu?