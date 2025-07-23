Sen Bir Robot Olsan Özelliğin Ne Olurdu?
Hep fütüristik filmlerde görürüz ya bilim insanları deneyler sonucunda birini robota çevirmiştir. Komutlarla çalışır, uzaktan kontrol edilir ve sen hareket et demeyene kadar asla hareket etmez... Ne yalan söyleyelim, arada bunu düşünmüyor değiliz. Acaba robot olsaydık nasıl olurdu diye.
Peki hiç robot olduğunu düşündün mü? Robot olsaydın göze çarpan özelliğin ne olurdu?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Bir sabah uyandığında aynaya bakıyorsun ve robot olduğunu görüyorsun...
4. Robot olduğunu benimsedin ve bir şey yapmak istiyorsun. İlk olarak ne yapardın?
5. Devam edelim! Robot olduğunda dünyayı ele geçirmek ister miydin?
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6. Haliyle konuşma şeklin de değişti. En çok hangi cümleyi söylerdin?
7. Robot olduğunda dünya nasıl bir yer olurdu?
8. Ev işlerine yardımcı bir robot olmayı düşünür müydün?
9. Az kaldı! Robot modunda en zor gelen şey ne olurdu?
10. Son olarak şunu soralım: Robot modunda hayatını en çok ne kolaylaştırırdı?
Sen robot olsaydın tek tuşla hemen devreye girerdin!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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