Sen Annene Ne Kadar Benziyorsun?
Sen Annene Ne Kadar Benziyorsun?
Dünyaya gözlerimizi açtığımızda ilk gördüğümüz kişi, şüphesiz ki annemizdir. Onunla eğlenir ve dertleşiriz, kırgınlıklarımızı anlatırız ve anneler her zaman her şeyin en iyisini bilirler. ❤️ Testimizde annene ne kadar benzediğini söyleyeceğiz.
Başlayalım!
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1. Önemli bir karar alacaksın diyelim ve annene danışman gerekiyor. Bu karar ne ile ilgili olur?
2. Peki bu kararı onunla nerede konuşursunuz?
3. Annen gençken nasıl biriydi?
4. Şu aktivitelerden hangisini annenle yaptığınızda keyif alıyorsunuz?
5. Dürüst ol: Küçükken hiç anne terliği yedin mi? 😅
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6. Diyelim ki annenle bir konuda anlaşamadınız ve istemeden de olsa onu üzdün... 😔 Kendini nasıl affettirirsin?
7. Annenin en çok hangi özelliğini seviyorsun diye sorsak?
8. Son soruya geldik! Annenin en sevdiği çiçek, bunlardan hangisi?
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