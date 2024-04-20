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Sen Annene Ne Kadar Benziyorsun?

etiket Sen Annene Ne Kadar Benziyorsun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 19:01

Dünyaya gözlerimizi açtığımızda ilk gördüğümüz kişi, şüphesiz ki annemizdir. Onunla eğlenir ve dertleşiriz, kırgınlıklarımızı anlatırız ve anneler her zaman her şeyin en iyisini bilirler. ❤️ Testimizde annene ne kadar benzediğini söyleyeceğiz.

Başlayalım!

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1. Önemli bir karar alacaksın diyelim ve annene danışman gerekiyor. Bu karar ne ile ilgili olur?

2. Peki bu kararı onunla nerede konuşursunuz?

3. Annen gençken nasıl biriydi?

3. Annen gençken nasıl biriydi?

4. Şu aktivitelerden hangisini annenle yaptığınızda keyif alıyorsunuz?

5. Dürüst ol: Küçükken hiç anne terliği yedin mi? 😅

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6. Diyelim ki annenle bir konuda anlaşamadınız ve istemeden de olsa onu üzdün... 😔 Kendini nasıl affettirirsin?

7. Annenin en çok hangi özelliğini seviyorsun diye sorsak?

8. Son soruya geldik! Annenin en sevdiği çiçek, bunlardan hangisi?

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Sen annene inanılmaz derecede benziyorsun?

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda annene çok benziyorsun. Mizacınız, damak zevkiniz, bakış açınız ve hatta tarzlarınız bile birebir aynı! Aranızdaki bağ çok güçlü ve bu da sizi ayrılmaz bir ikili yapıyor. Eminiz ki annen bu testi senin adına çözseydi, aynı cevapları verirdi! 😅 ❤️

Ufak farklılıklar dışında çok benziyorsun!

Verdiğin cevaplara göre sen ve annen birçok yönden birbirinize çok benziyorsunuz. Belki aranızda ufak tefek farklılıklar var ancak genel olarak bakıldığında birbirinize olan benzerliğiniz inkar edilemez. Farklı yönleriniz de birbirinizi tamamlıyor diyebiliriz, farklı zevkleriniz olabilir ve bu da birbirinizden ilham almanızı ve olumlu yönde birbirinizi etkilemenizi sağlıyor. ❤️

Birbirinize pek benzemiyorsunuz ama bu güzel bir şey!

Seçtiğin yanıtlara bakılırsa seninle annenin arası biraz farklı. Belki aynı şeylere gülmüyorsunuz, belki de zevkleriniz çok farklı. Ama bizce bu durum aranızdaki bağı daha da güçlendiriyor. İkiniz de birbirinizden farklı şeyler öğrenebilirsiniz, birbirinize bir şeyler katabilirsiniz ve bu, anne ile çocuk arasında her zaman olabilecek bir şey. Her ne olursa olsun, anneler bizim için çok değerli. ❤️

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