Sen Annene Ne Kadar Benziyorsun?

Seçtiğin yanıtlara bakılırsa seninle annenin arası biraz farklı. Belki aynı şeylere gülmüyorsunuz, belki de zevkleriniz çok farklı. Ama bizce bu durum aranızdaki bağı daha da güçlendiriyor. İkiniz de birbirinizden farklı şeyler öğrenebilirsiniz, birbirinize bir şeyler katabilirsiniz ve bu, anne ile çocuk arasında her zaman olabilecek bir şey. Her ne olursa olsun, anneler bizim için çok değerli. ❤️