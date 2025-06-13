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Sembollerle Konuşan Ruh: Rüyalar Bize Ne Söylüyor?

etiket Sembollerle Konuşan Ruh: Rüyalar Bize Ne Söylüyor?

Ünal Güner
Ünal Güner - yazio
13.06.2025 - 08:33

Gördüğümüz rüyalar bizden yansıyarak bizi anlatan, bizi sembolize eden, hatta potansiyelimizi ifade eden şeylerdir. Peki rüya nedir? Nasıl gerçekleşir? Rüya; yeryüzünde yaşadığımız hâllerin, durumların, ifadelerin ve olayların özünün, kâinatın diliyle ve sembolik bir anlatımla ruhumuza ve özümüze raporlanmasıdır. Yani bir anlamda rüya, bizim bir yorumumuz, hayatımızın bir yorumudur ve rüyayı yorumlamak, aslında hayatımızın yorumunu bir kez daha yorumlamak demektir. Üstelik bu, sembolik bir dil ile yapılır.

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Peki bir rüya nasıl meydana gelir?

Peki bir rüya nasıl meydana gelir?

Diyelim ki hayat içerisinde pazara gittik. Çeşitli sebzeler toplarız: havuç, pırasa, fasulye vs. alırız. Akşam eve geldiğimizde ise doğal olarak pazardan aldığımız sebzelerle yemek yaparız ancak bu yemeğin içerisine kendi elimizin tadını, baharatlarımızı veya pişirme şeklimizi katarız. Rüya da bunun gibidir.

Hayat içerisinde tıpkı sebze gibi çeşitli ifadeler, duygular ve olaylar toplarız, uyuduğumuz ise o anın tesiri ve hâline göre bir yemek yapılır. Böylelikle malzeme pırasa iken aktarılacak olan enerji ve anlam bambaşka olabilir. Her yerde fasulye yenebilir ama Ayşe Kadın fasulyesi başkadır, bir anne fasulyesi farklıdır. Bu durum bize şunu gösterir ki ruhumuza ve varlığımıza aktardığımız bu sembolik dil ve olaylar ile kendimizi tanımlayabilir, hatta rehberlik alabiliriz.

Hiçbir rüya boşuna görülmez ve rüya içinde 'saçma sapan' diye nitelenebilecek hiçbir şey yoktur. 

Her bir sembol, bizden yansıyan bir hâlin, kâinat nizamındaki bir harfidir, bu harfi okumayı bilmeyenlere görülenler saçma gelebilir. Bir bebeği düşünelim. Ona çok güzel, değerli bir kitap gösterdiğinizde sadece rengine odaklanıp onu algılayabilir. Kitap onun için kırmızıdır ve kırmızı onun için çok güzeldir. O bebek biraz büyüdüğünde harfleri tanımaya başlar. Okuma çağına geldiğinde ise A’yı, B’yi öğrenmiştir. Yani çocuk için her “A” demek; “anne” demek ya da “Allah” demek değildir. Bu durum, rüyalar için de böyledir.Bazı rüya yorumcuları şöyle der: 'Rüyada köpek gördüysen bu şu anlama gelir...' Oysa köpek sadece bir harftir ve bu harfin anlamı sabit değildir. Neden görüldü? Rengi neydi? Ne yapıyordu? Boyu, şekli nasıldı? Size ne hissettirdi? Diğer sembollerle ilişkisi neydi? Tüm bu bağlantıları kurmadan rüyayı yorumlamak eksik olur. Evet, rüya bir yorumdur; bununla beraber rüyayı yorumlayabilmek de ayrı bir sanattır.

Kâinatın sembolik dilini ne kadar iyi öğrenirsek o kadar iyi anlayabiliriz.

Kâinatın sembolik dilini ne kadar iyi öğrenirsek o kadar iyi anlayabiliriz.

Mesela rüyanızda yatay bir enerji, yerde yatan birisi, bir kedi, dişi bir karakter ya da küçük bir kız çocuğu görüyorsanız bunlar genellikle rahim enerjisini ve geçmişi temsil eder. Tüm yatay ve durağan semboller geçmişle bağlantılıdır. Kıpır kıpır bir oğlan çocuğu veya eril bir enerji görüyorsanız bu genellikle babayla, ruhsallığınızla ya da gelecekle ilgili bir mesaj taşır.

Her görülen rengin aktardığı bir şey vardır. Örneğin; kırmızı, çoğu zaman dünya, toprak ve yeryüzüyle ilişkilidir. Aynı zamanda birinci enerji merkezimiz, yani kök çakrayla bağlantılıdır. Bu, köklenmeniz gerektiğini ya da köklerinizin sağlam olduğunu gösterir. Rüyanızda bir apartman görüyorsunuz diyelim. Bu apartmanda bulunduğunuz kat önemlidir. İkinci katta bir olay yaşadıysanız, ikinci enerji merkezinize yani su elementiyle, bedeninizle ilgili bir konuya işaret ediyor olabilir. Bu durum aynı zamanda turuncu renk ile de bağlantılı olabilir.

Bazen haberci rüyalar görürüz. Bu rüyalar aracılığı ile gelecekle ilgili bir mesaj ya da ruhsal rehberlerimiz tarafından uyarı alıyor olabiliriz.

Bazen haberci rüyalar görürüz. Bu rüyalar aracılığı ile gelecekle ilgili bir mesaj ya da ruhsal rehberlerimiz tarafından uyarı alıyor olabiliriz.

Bu sebeple rüyaları dikkatle dinlemek ve not etmek oldukça önemlidir. Şunu tavsiye edebiliriz ki bir Rüya Defteri edinin ve gördüğünüz rüyaları bir kelime, bir cümle dahi olsa not edin. Kısa bir zaman içerisinde buralarla ilgili bir hatırlama, bir barış başlayabilir.

Kimileri “Ben hiç rüya hatırlamıyorum.” diyebilir. Bu durumda onlara şunu söyleyebiliriz: 

“Ruhunuzla bağlantınızı bir miktar azaltmışsınız yani özünüzden gelen mesajları birazcık duymazdan geliyorsunuz ve gerçekten duymaya ve dinlemeye başladığınızda rüya kapısı açılacaktır.”

Rüya kapısı, çok önemli rehberlik alanlarımızdan biridir. Bazen rüyada bir sembol verilir, bazen bir eğitim, bir ruhsal rehberlik alırız ki, bu rehberlikler hayat içindeki gelişimimizi, tekâmülümüzü ve ilerlememizi kolaylaştırır. Bazı özel eğitimler vardır ki isteyenler rüya içerisinde farkındalığını artırabilirler. Tıpkı hayat rüyasındaki uyanışlar gibi, ruhsal rüya içinde de rüyanın kendinden yansıyarak yaratıldığını fark ederek uyanma çalışmaları yapabilirler.

Bir kişinin rüya içinde uyanması, rüyada olduğunu fark etmesi; aydınlanma yolundaki ilk basamaklardan birini geçtiğini gösterir.

Bir kişinin rüya içinde uyanması, rüyada olduğunu fark etmesi; aydınlanma yolundaki ilk basamaklardan birini geçtiğini gösterir.

Bu aydınlanma ile beraber rüyasındaki olayları değiştirme, dönüştürme yetkisi kazanmaya başlar. Rüyasında bu yetkiyi kazanan kimse, hayat içerisinde de bunu yapabilmenin yollarını öğrenmeye başlar.

Rüyada seyrettirilenle –yani malzemesi tamamen bize ait olan bir kâinatı yaşamakla– hayat rüyasındaki yaşam arasında pek de bir fark yoktur. Rüyada olduğumuzu fark ettiğimiz anda, gerçek yaşamın da aynı yumuşaklık ve esneklik içinde olduğunu anlayabiliriz. Bu farkındalık, bizi hayat rüyalarından, olay rüyalarından, ifade rüyalarından ve ruhsal rüyalardan uyanışa kadar götürür.

Sevgilerimle…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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