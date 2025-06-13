Sembollerle Konuşan Ruh: Rüyalar Bize Ne Söylüyor?
Gördüğümüz rüyalar bizden yansıyarak bizi anlatan, bizi sembolize eden, hatta potansiyelimizi ifade eden şeylerdir. Peki rüya nedir? Nasıl gerçekleşir? Rüya; yeryüzünde yaşadığımız hâllerin, durumların, ifadelerin ve olayların özünün, kâinatın diliyle ve sembolik bir anlatımla ruhumuza ve özümüze raporlanmasıdır. Yani bir anlamda rüya, bizim bir yorumumuz, hayatımızın bir yorumudur ve rüyayı yorumlamak, aslında hayatımızın yorumunu bir kez daha yorumlamak demektir. Üstelik bu, sembolik bir dil ile yapılır.
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Peki bir rüya nasıl meydana gelir?
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Kâinatın sembolik dilini ne kadar iyi öğrenirsek o kadar iyi anlayabiliriz.
Bazen haberci rüyalar görürüz. Bu rüyalar aracılığı ile gelecekle ilgili bir mesaj ya da ruhsal rehberlerimiz tarafından uyarı alıyor olabiliriz.
Bir kişinin rüya içinde uyanması, rüyada olduğunu fark etmesi; aydınlanma yolundaki ilk basamaklardan birini geçtiğini gösterir.
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