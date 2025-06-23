Şehirlerin Plakalarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Türkiye'nin dört bir yanını ne kadar iyi tanıyorsun? 34’ü herkes bilir ama ya 72? Plaka kodları sadece rakamlardan ibaret değil; her biri bir şehrin kimliği, bir yolculuğun başlangıcı!

Bu testte bilgine, hafızana ve biraz da sezgilerine güvenmen gerekecek. Hazırsan Türkiye turuna rakamlarla çıkıyoruz! Bakalım hangi şehirleri plakadan tanıyabileceksin?