Şehirlerin Plakalarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Türkiye'nin dört bir yanını ne kadar iyi tanıyorsun? 34’ü herkes bilir ama ya 72? Plaka kodları sadece rakamlardan ibaret değil; her biri bir şehrin kimliği, bir yolculuğun başlangıcı!
Bu testte bilgine, hafızana ve biraz da sezgilerine güvenmen gerekecek. Hazırsan Türkiye turuna rakamlarla çıkıyoruz! Bakalım hangi şehirleri plakadan tanıyabileceksin?
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1. Gaziantep'in plaka kodu kaçtır?
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2. Samsun’un plaka kodu nedir?
3. Şanlıurfa'nın plaka kodu hangisidir?
4. Eskişehir’in plaka kodu nedir?
5. Mersin’in plaka kodu nedir?
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6. Kayseri'nin plaka kodu hangisidir?
7. Van’ın plaka kodu kaçtır?
8. Ardahan’ın plaka kodu kaçtır?
9. Yalova’nın plaka kodu nedir?
10. Osmaniye’nin plaka kodu hangisidir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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