Şehirde Yaşayıp Formda Kalmak İsteyenlere Özel 11 Sağlıklı Yaz Rutini
Yazın gelmesiyle birlikte daha aktif olduğumuz doğru. Ama şehir hayatının yoğun temposu sağlıklı olmamızın önüne geçiyor. Düzenli spor yapamasan ya da sağlıklı beslenemesen de aslında yaza özel rutinleri takip ederek formda kalabilirsin. Bu rutinleri merak ettin öyle değil mi? Hadi gel beraber bakalım!
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1. Güne doğru başlamak önemli!
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2. Her gün 10.000 adım şart!
3. Hafta sonları tempolu sporlar yapmaya ne dersin?
4. Vücut egzersizi yapmak için hiçbir şeye ihtiyacın yok!
5. Yazın nimetlerinden faydalanmak gerek!
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6. Yazın suyu ihmal etmemelisin.
7. Yazın daha dengeli ve hafif yemekler tercih edilmeli.
8. Yazın soğuk içecek gibisi yok!
9. Uyku her zaman önemli!
10. Stres, her şeyin olduğu gibi kilo vermenin de düşmanı!
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11. Spor yapmak ya da dengeli beslenmek yetmez, bir de takip etmek gerek!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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