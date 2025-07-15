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Şehirde Yaşayıp Formda Kalmak İsteyenlere Özel 11 Sağlıklı Yaz Rutini

etiket Şehirde Yaşayıp Formda Kalmak İsteyenlere Özel 11 Sağlıklı Yaz Rutini

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
15.07.2025 - 19:01

Yazın gelmesiyle birlikte daha aktif olduğumuz doğru. Ama şehir hayatının yoğun temposu sağlıklı olmamızın önüne geçiyor. Düzenli spor yapamasan ya da sağlıklı beslenemesen de aslında yaza özel rutinleri takip ederek formda kalabilirsin. Bu rutinleri merak ettin öyle değil mi? Hadi gel beraber bakalım!

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1. Güne doğru başlamak önemli!

Güne iyi başlamak, formda kalmanın en önemli adımlarından. Bunun için bir sabah rutini oluşturman gerekiyor. Uyanır uyanmaz ilk yapman gereken ılık bir bardak su içmek. Bu vücudunu nemlendirecek ve metabolizmanı harekete geçirecek. 5-10 dakika esneme hareketleriyle devam ederek bu rutini tamamlayabilirsin.

2. Her gün 10.000 adım şart!

Uzmanlar günlük 10.000 adım atmanın gerekliliğini hep söylüyorlar. Tabii şehir hayatında bu her zaman mümkün değil. Ama birkaç değişiklikle bunu sağlayabilirsin. Mesela yakın bir yerdeyse işine yürüyebilirsin ya da otobüsten birkaç durak erken inip yürümeyi deneyebilirsin.

3. Hafta sonları tempolu sporlar yapmaya ne dersin?

Evet, hafta içleri çok yoğun olabilirsin. Ama en azından hafta sonlarında iki gün tempolu yürüyebilir, hatta koşabilirsin. Bu sayede az da olsa tempolu yaptığın sporla kalori yakımın hızlanabilir ve formda kalmak için önemli bir adım atmış olursun. Bunun için yakınındaki sahile ya da parklara gidebilirsin.

4. Vücut egzersizi yapmak için hiçbir şeye ihtiyacın yok!

Evde ya da dışarıda küçük egzersizler yapabilirsin. Bunun için hiçbir ekipmana da ihtiyacın yok. Squat, şınav, plank ya da lunge gibi temel hareketleri haftada birkaç gün yapabilirsin. Çok vakit almayacağı için günde 10-15 dakikanı ayırarak kalori yakabilirsin.

5. Yazın nimetlerinden faydalanmak gerek!

En güzel meyveler ve sebzeler yazın çıkıyor desek yanılmayız herhalde. Rengarenk meyve ve sebzeleri bol bol tüketmek gerekiyor. Karpuzdan şeftaliye, domatesten bibere yazın çıkan meyve ve sebzeleri tüketerek formda kalabilirsin. Hem serinleten hem de düşük kalorili gıdalar beslenmende mutlaka olmalı!

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6. Yazın suyu ihmal etmemelisin.

Yazın susuz kalmamaya dikkat etmen gerekiyor. Terleyerek kaybedilen suyu yerine koymak için 2-3 litre su içmelisin. 'Ben su içemiyorum' diyorsan içine nane, limon gibi aromalar ekleyerek daha rahat içebilirsin. Ya da kendine motivasyon şişeleri alarak su içmeyi hatırlayabilirsin.

7. Yazın daha dengeli ve hafif yemekler tercih edilmeli.

Yazın sıcaktan zaten pek bir şey yenmiyor. Zaten ağır ve yağlı yiyecekler yaza hiç uygun değil. O yüzden olabildiğince hafif öğünler seçmelisin. Ama bu öğünler proteini, sağlıklı yağları ve karbonhidratları içermeli. Izgara tavuk ve sebze salatası gibi besleyici ve dengeli öğünler tercih edebilirsin.

8. Yazın soğuk içecek gibisi yok!

Yazın ferahlamak için soğuk içecekler çok iyi geliyor. Tabii soğuk içecek diye zararlı şeylere koşmamak gerek. Bunun yerine şekersiz içecekler ve smoothielere yönelebilirsin. Yoğun tempoda zor gelse de meyve ya da sebzelerle kendine uygun bir içecek hazırlayabilirsin.

9. Uyku her zaman önemli!

Formda kalmanın en önemli unsurlarından biri de uyku düzeni. Yeterli ve kaliteli uyku ile daha iyi hissedeceğin kesin. Yaz aylarında zaman zaman uyumak zor olabiliyor. Bunun için karanlık ve serin bir ortama ihtiyacın var. Her gün aynı saatte uyuyup uyanırsan kilo kontrolünü de daha rahat yapabilirsin.

10. Stres, her şeyin olduğu gibi kilo vermenin de düşmanı!

Stresliyken kilo verip formda kalmak da zorlaşıyor. Şehir hayatında da stressiz olmak neredeyse imkansız. Ama bu stresi kontrol altına almak için yapabileceğin bazı şeyler var. Günde 5-10 dakika mola vererek nefes egzersizleri yapabilirsin. Bu sayede stresin azalacaktır.

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11. Spor yapmak ya da dengeli beslenmek yetmez, bir de takip etmek gerek!

Spor yapıyorsun, dengeli besleniyorsun ama bunu bir rutine bağlamak gerek. Manuel şekilde bunu yapmak çok zor olur elbette. O yüzden uygulamaları kullanabilirsin. Yediklerini ve yaptığın sporları yazarak takip edebilirsin. Bunu bir rutine dönüştürerek her gün akşam yazabilirsin mesela.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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