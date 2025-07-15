Şehirde Yaşayıp Formda Kalmak İsteyenlere Özel 11 Sağlıklı Yaz Rutini

Evet, hafta içleri çok yoğun olabilirsin. Ama en azından hafta sonlarında iki gün tempolu yürüyebilir, hatta koşabilirsin. Bu sayede az da olsa tempolu yaptığın sporla kalori yakımın hızlanabilir ve formda kalmak için önemli bir adım atmış olursun. Bunun için yakınındaki sahile ya da parklara gidebilirsin.