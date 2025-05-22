Şeflerin Favori Tekniklerinden Hangisi Sana Daha Yakın?

Bazılarımız bu önemli adımı atlasa da tavuğu pişirmeden en az bir saat önce baharatlamak gibi küçük ama etkili bir alışkanlıkla her seferinde lezzetli bir tavuğa ulaşabilirsin. Bir de derinin altına tereyağı saklama tüyosu var ki… Bu teknikle dışı çıtır, içi yumuşak tavuğa ulaşman an meselesi!