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Şeflerin Favori Tekniklerinden Hangisi Sana Daha Yakın?

etiket Şeflerin Favori Tekniklerinden Hangisi Sana Daha Yakın?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
22.05.2025 - 20:31

Mutfakta bazen küçük bir dokunuş büyük farklar yaratır! Bir de şeflerin yıllarca deneme yanılma yoluyla geliştirdiği teknikler var ki bir yemeği sıradanlıktan çıkarıp efsaneleştirebiliyor. Peki sen hangisine daha yakınsın? Testi çöz ve cevabı gör!

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1. Mutfakta en sık kullandığın malzeme türü ne?

2. Bir yemeği ilk kez deneyeceksen önce ne yaparsın?

3. Hangi kahvaltı daha çok ilgini çekiyor?

4. Yemek yaparken seni en çok ne çıldırtır?

5. Hangi TV karakteriyle mutfakta olmak isterdin?

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6. Akşam yemeği deyince aklına ne gelir?

7. Yemek yaparken hangisi senin için daha önemli?

8. Senin için mükemmel yemeğin tanımı nedir?

9. Aşağıdaki dizilerden birini mutfakta arka fonda açacaksan bu hangisi olurdu?

Sara Hauman - Patatesleri su yerine sütte kaynatarak patates püresi yapmak!

Patates püresini artık sadece 'ezilmiş patates” olarak düşünme! Çünkü sütte kaynatarak o ultra kremsi püreye zahmetsizce ulaşabilirsin. İçine yumuşacık tereyağı, belki biraz krem peynir ya da ekşi krema ekleyerek sıradanlaşan bu tarifi özel bir lezzet şölenine dönüştürebilirsin. Bakarsın yeni imza yemeğin patates püresi olur!

Krystal Craig - En iyi çikolatalı kurabiyeler için yüksek kaliteli çikolata kullanmak!

Sıradan bir kurabiyeyi bile yüksek kaliteli çikolata ile olağanüstü bir tatlıya dönüştürebilirsin. Artık çikolata seçerken sadece bitter ya da sütlü ayrımına değil couverture olup olmadığına da bak. Malzemenin kalitesini önemseyen bu teknikle, mutfağında tatlı yaparken butik pastane işletiyor gibi hissedebilirsin.

Ian Thurwachter - Tavuğu pişirmeden en az bir saat önce baharatlamak!

Bazılarımız bu önemli adımı atlasa da tavuğu pişirmeden en az bir saat önce baharatlamak gibi küçük ama etkili bir alışkanlıkla her seferinde lezzetli bir tavuğa ulaşabilirsin. Bir de derinin altına tereyağı saklama tüyosu var ki… Bu teknikle dışı çıtır, içi yumuşak tavuğa ulaşman an meselesi!

Josh Capon - Eti pişirmeden önce kağıt havluyla kurulamak!

Dikkatli ve sonuç odaklı yapını mutfakta daha fazla gösterebileceğin bu tekniği sen de kolaylıkla uygulayabilirsin! Şeflerin mutfak sırrı gibi görünse de eti pişirmeden önce sadece birkaç kağıt havluyla nemini almak, çok daha güzel mühürlenmiş, dışı çıtır çıtır içi sulu etler yapmayı sağlayan bir yöntem.

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