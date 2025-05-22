Şeflerin Favori Tekniklerinden Hangisi Sana Daha Yakın?
Mutfakta bazen küçük bir dokunuş büyük farklar yaratır! Bir de şeflerin yıllarca deneme yanılma yoluyla geliştirdiği teknikler var ki bir yemeği sıradanlıktan çıkarıp efsaneleştirebiliyor. Peki sen hangisine daha yakınsın? Testi çöz ve cevabı gör!
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1. Mutfakta en sık kullandığın malzeme türü ne?
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2. Bir yemeği ilk kez deneyeceksen önce ne yaparsın?
3. Hangi kahvaltı daha çok ilgini çekiyor?
4. Yemek yaparken seni en çok ne çıldırtır?
5. Hangi TV karakteriyle mutfakta olmak isterdin?
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6. Akşam yemeği deyince aklına ne gelir?
7. Yemek yaparken hangisi senin için daha önemli?
8. Senin için mükemmel yemeğin tanımı nedir?
9. Aşağıdaki dizilerden birini mutfakta arka fonda açacaksan bu hangisi olurdu?
Sara Hauman - Patatesleri su yerine sütte kaynatarak patates püresi yapmak!
Krystal Craig - En iyi çikolatalı kurabiyeler için yüksek kaliteli çikolata kullanmak!
Ian Thurwachter - Tavuğu pişirmeden en az bir saat önce baharatlamak!
Josh Capon - Eti pişirmeden önce kağıt havluyla kurulamak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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