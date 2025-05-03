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Şef Gordon Ramsay ile Aynı Mutfakta Olsan Sana Ne Kadar Bağırırdı?

etiket Şef Gordon Ramsay ile Aynı Mutfakta Olsan Sana Ne Kadar Bağırırdı?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.05.2025 - 19:01

Şef Gordon Ramsay'i herkes bağırmasıyla tanıyor. Mutfakta kimseye acımayan Ramsay'le beraber çalışsan nasıl olurdu sence? Mutfağa bir cesaret girdin diyelim ama orada neler yapacağın önemli. Orada yaptıklarını Gordon Ramsay'i görse seni tebrik mi ederdi yoksa azarladıkları arasına sen de mi katılırdın? Sonucu merak ediyorsan haydi teste!

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1. Kolay bir soruyla başlayalım... Tarifle yemek yaparken birebir uygular mısın?

2. Soğan doğrarken gözlerin yaşarıyor mu?

3. Evine gelen misafir yemeği beğenmedi diyelim, tepkin nasıl olur?

4. Peki bunlardan hangisini daha iyi yaparsın?

5. Evde tarifte istenen malzemelerden biri eksikse ne yaparsın?

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6. Tatlı tariflerinde ölçü kullanıyor musun?

7. Eyvah, yemeğin tuzu fazla kaçmış! Şimdi ne yapacaksın?

8. İlk kez denediğin tarifi misafirlere ne zaman sunarsın?

9. Mutfakta en çok hangi kazayı yaşıyorsun?

Gordon Ramsay sana kesin bağırırdı!

Sen mutfak için doğmamışsın onu baştan söyleyelim. Mutfağa her girişin bir felaketle sonuçlanıyor. O yüzden mutfağa girmene kimse öyle sıcak bakmıyor. Yani sen eğer Gordon'ın mutfağında olsaydın sana ne kadar bağıracağını tahmin bile edemeyiz. Herhalde her yaptığın şey için bağırırdı. Tabii pek haksız sayılmaz, öyle değil mi? Çünkü sen mutfağa girdiğinde yakıp yıkmadan çıkmıyorsun! Bize kalırsa sen Gordon Ramsay'in mutfağından uzak dur.

Gordon Ramsay sana biraz bağırırdı!

Senin mutfakta hevesin var, güzel şeyler de yapıyorsun kabul. Ama bu Gordon'ın gazabından seni koruyamaz. Çünkü onun standartlarına göre hâlâ çok kötü durumdasın. Onun kadar iyi olamayanlara ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Yani mutfakta bir şeyler yapabiliyor olsan da Gordon'a bunlar asla yeterli gelmez. Diyelim Gordon'la bir şekilde bir mutfakta çalıştın, sana bağırma ihtimali oldukça yüksek bizce!

Gordon Ramsay sendeki ışığı görürdü!

Gordon Ramsay'nin namı biraz kötü ama herkese karşı değil elbette. Eğer sende umut ışığı görüyorsa o zaman senin için o kadar korkunç biri olmuyor. Sen Gordon'ın beğenecekleri arasında girebilirsin aslında. Mutfakta çok fena değilsin ve gelişime de açıksın. Tekniklere aşinasın, terimleri biliyorsun ve güzel şeyler ortaya çıkarıyorsun. Ama tabii biraz daha yolun var. İşte bu yolda Gordon belki ara sıra bağırabilir.

Ne bağırması, Gordon Ramsay seni sadece tebrik ederdi!

Gordon sana hiç bağırmaz demiyoruz, belki 1-2 kere onun bağırmasına şahit olabilirsin. Ama genel olarak Gordon sana hayran olurdu bizce. Çünkü sen mutfak için doğmuş gibisin. Mutfakta gayet iyisin. Malzeme kalitesinden anlıyorsun, teknikleri karıştırarak kullanabiliyorsun. Bunun ötesinde lezzetli yemek yapmayı başarıyorsun. Ve bir de mutfak disiplinin var elbette. Bütün bunlar seni Gordon'ın favorisi yapmak için yeter de artar!

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