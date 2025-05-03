Şef Gordon Ramsay ile Aynı Mutfakta Olsan Sana Ne Kadar Bağırırdı?

Sen mutfak için doğmamışsın onu baştan söyleyelim. Mutfağa her girişin bir felaketle sonuçlanıyor. O yüzden mutfağa girmene kimse öyle sıcak bakmıyor. Yani sen eğer Gordon'ın mutfağında olsaydın sana ne kadar bağıracağını tahmin bile edemeyiz. Herhalde her yaptığın şey için bağırırdı. Tabii pek haksız sayılmaz, öyle değil mi? Çünkü sen mutfağa girdiğinde yakıp yıkmadan çıkmıyorsun! Bize kalırsa sen Gordon Ramsay'in mutfağından uzak dur.