Şef Gordon Ramsay ile Aynı Mutfakta Olsan Sana Ne Kadar Bağırırdı?
Şef Gordon Ramsay'i herkes bağırmasıyla tanıyor. Mutfakta kimseye acımayan Ramsay'le beraber çalışsan nasıl olurdu sence? Mutfağa bir cesaret girdin diyelim ama orada neler yapacağın önemli. Orada yaptıklarını Gordon Ramsay'i görse seni tebrik mi ederdi yoksa azarladıkları arasına sen de mi katılırdın? Sonucu merak ediyorsan haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kolay bir soruyla başlayalım... Tarifle yemek yaparken birebir uygular mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Soğan doğrarken gözlerin yaşarıyor mu?
3. Evine gelen misafir yemeği beğenmedi diyelim, tepkin nasıl olur?
4. Peki bunlardan hangisini daha iyi yaparsın?
5. Evde tarifte istenen malzemelerden biri eksikse ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Tatlı tariflerinde ölçü kullanıyor musun?
7. Eyvah, yemeğin tuzu fazla kaçmış! Şimdi ne yapacaksın?
8. İlk kez denediğin tarifi misafirlere ne zaman sunarsın?
9. Mutfakta en çok hangi kazayı yaşıyorsun?
Gordon Ramsay sana kesin bağırırdı!
Gordon Ramsay sana biraz bağırırdı!
Gordon Ramsay sendeki ışığı görürdü!
Ne bağırması, Gordon Ramsay seni sadece tebrik ederdi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın