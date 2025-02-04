onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Şef Gibi Sunum Yapmak İsteyenlere: Yemeğin Görselliğini Bir Üst Seviyeye Taşımanın 13 Yolu

etiket Şef Gibi Sunum Yapmak İsteyenlere: Yemeğin Görselliğini Bir Üst Seviyeye Taşımanın 13 Yolu

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
04.02.2025 - 19:01

Mutfağa girip harikalar yaratıyorsun ama tabakların hala amatör havasından çıkamıyor mu? Merak etme, sunum konusunda birkaç ufak dokunuşla şef gibi hissetmek ve yemeklerini sosyal medyada binlerce beğeni alacak seviyeye taşımak için yemeğin görselliğini zirveye çıkaracak 13 ipucunu senin için derledik. Hazırsan, başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yemek sunumunda yeniysen beyaz tabak kullan.

Neden mi beyaz tabak? Çünkü yemeklerin renklerini en iyi şekilde ortaya çıkarır ve odak noktasını tamamen lezzetli içeriğe yönlendirir. Renkli ya da desenli tabaklar bazen yemeğin görselliğini gölgede bırakabilir. Oysa beyaz tabaklar, tıpkı boş bir tuval gibi yemekleri ön plana çıkararak minimalist ve zarif bir sunum oluşturur.

2. Sunumun en önemli unsurlarından olan renk kontrastlarını iyi kullanmaya çalış.

Düşün, beyaz bir tabakta kıpkırmızı bir pancar püresi ya da koyu renkli bir et yemeğinin üzerine serpiştirilmiş canlı yeşil mikro filizler… İşte bu tür renk oyunları, tabakta mükemmel bir uyum yaratır. Tabağının monoton görünmesini engellemek için bir ana renk seç ve ona zıt ya da tamamlayıcı tonlar ekleyerek göz alıcı bir tabak oluştur.

3. Düz bir tabak yerine malzemeleri üst üste dizerek bir yükseklik ve katman efekti yarat.

Örneğin, bir biftek tabağı hazırlıyorsan etin altına püre koyarak bir baz oluşturabilir, üzerine sebzeler ekleyerek üç boyutlu bir sunum elde edebilirsin. Yükseklik ve katman kullanımı, tabağa derinlik kazandırarak hem daha profesyonel hem de daha iştah açıcı bir görünüm sunar.

4. Minimalizmi benimse.

Şefler boşluğu bir kusur olarak değil tabağı öne çıkaran bir öğe olarak görürler. Tabağını gereksiz malzemelerle aşırı doldurmak yerine her bir bileşenin kendini gösterebileceği ferah bir alan bırak. Göz yormayan, sade ama etkili bir sunum için minimalizmi benimseyerek tabağına şıklık katabilirsin.

5. Bir malzemenin tadı kadar görüntüsü de önemlidir!

Servis ettiğin tabakta doğradığın sebzelerin boyutları birbirinden farklı ya da düzensiz olmamalı. Estetik bir görünüm sağlamak için kesme tekniklerine dikkat etmek gerekir. Çünkü sebzeleri aynı boyutta, simetrik ve düzgün şekilde kesmek, tabaktaki malzemelerin daha profesyonel görünmesini sağlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sunum yaparken tabağın belirli bir düzen içinde olması önemli.

Şefler, tabağın her bölümünü bilinçli bir şekilde yerleştirir. Rastgele yerleştirilmiş malzemeler yerine dengeli ve simetrik bir sunum yaparak yemeğin daha şık ve profesyonel görünmesini sağlayabilirsin. Asimetrik yerleşimler de bazen yaratıcı ve modern bir hava katabilir ancak bunun için kompozisyonun dikkatlice planlanması gerekir.

7. Sadece görsellik değil dokuların uyumu da sunumda büyük rol oynar.

Yumuşak bir püreyi kıtır bir çıtır ekmekle tamamlamak ya da kremsi bir sosun yanında çıtır çıtır bir garnitür sunmak, tabağını çok daha ilgi çekici hale getirir. Sunum yaparken çiğ ve pişmiş, yumuşak ve gevrek gibi zıt dokuları bir araya getirerek yemeğini çok boyutlu hale getirebilirsin.

8. Tabağındaki renkler birbirini tamamlamalı ve doğal bir uyum içinde olmalı.

Tamamen kahverengi tonlardan oluşan bir tabak fazla çekici görünmeyebilir. Bunun yerine tabağına biraz canlılık katmak için farklı tonlardaki sebzeler, otlar ya da soslar ekleyerek dengeli ve hoş bir kontrast oluşturabilirsin. Fazla soluk ya da aşırı parlak renkler yerine doğallığı koruyarak dengeyi yakalamaya çalışabilirsin.

9. Sos dökme konusunda klasik yöntemleri unut!

Şefler, sosları sadece lezzet için değil aynı zamanda sanatsal bir dokunuş olarak kullanır. Bir fırça yardımıyla tabağa yayabilir, damlatma tekniğiyle modern bir görünüm oluşturabilir ya da bir sıkma şişesi kullanarak desenler yaratabilirsin. Sosları tabağa bilinçli bir şekilde yerleştirerek sunumunu bir üst seviyeye taşıyabilirsin!

10. Yenilebilir çiçekler ve mikro yeşillikler kullanmayı dene.

Sunumunu zenginleştirmek için tabakta küçük ama etkili dokunuşlar yapabilirsin. Yenilebilir çiçekler, mikro filizler ve taze otlar, yemeğine hem görsel zenginlik hem de aroma katacaktır. Hafif bir renklendirme ve süsleme yapmak tabağını daha sofistike ve göz alıcı hale getirir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Tabak kenarlarını temiz tutmaya özen göster!

Sunumun en önemli kurallarından biri de tabağın kenarına bulaşan sos, yağ veya diğer malzemeleri mutlaka silmektir. O yüzden şef gibi bir sunum yapmak istiyorsan tabağının kenarlarının temiz olmasına özellikle dikkat etmelisin. Çünkü pürüzsüz ve temiz bir tabak, profesyonel bir izlenim bırakır.

12. Yemeği sadece şık sunmak yetmez, en güzel şekilde ölümsüzleştirmek de gerek!

Yemeğinin fotoğrafını çekmeyi düşünüyorsan en iyi ışık kaynağı doğal ışıktır. Yapay ışıklar bazen yemeğin rengini değiştirebilir ve gerçekçi olmayan bir görünüm yaratabilir. Gün ışığında, özellikle pencere kenarında çekilen fotoğrafların yemeğini en iyi şekilde yansıtacağından emin olabilirsin.

13. Farklı tabak renkleri ve şekilleri denemekten çekinme!

Sunumunu farklı bir boyuta taşımak için sadece yuvarlak ya da beyaz tabaklarla sınırlı kalma. Kare, oval, taş veya hatta ahşap tabaklar kullanarak ya da farklı renk tabaklarla yemeğine farklı bir hava katabilirsin. Her tabağın kendine özgü bir tarzı vardır ve yemeğinin içeriğine uygun bir seçim yaparak sunumunu daha ilgi çekici hale getirebilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
matsuri
matsuri
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın