Şef Gibi Sunum Yapmak İsteyenlere: Yemeğin Görselliğini Bir Üst Seviyeye Taşımanın 13 Yolu

Düşün, beyaz bir tabakta kıpkırmızı bir pancar püresi ya da koyu renkli bir et yemeğinin üzerine serpiştirilmiş canlı yeşil mikro filizler… İşte bu tür renk oyunları, tabakta mükemmel bir uyum yaratır. Tabağının monoton görünmesini engellemek için bir ana renk seç ve ona zıt ya da tamamlayıcı tonlar ekleyerek göz alıcı bir tabak oluştur.