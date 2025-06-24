Seçtiğin Yemek Sunumlarına Göre Estetik Zevkini Ortaya Çıkarıyoruz!
Yemek sadece bir lezzet değil aynı zamanda bir estetik meselesi! Kimi insan minimalist bir tabağı kimisi de kreatif yemek sunumlarını beğenir. Biz de seçtiğin yemek sunumlarına göre estetik zevkini tahmin etmeye çalışacağız. Bakalım senin estetik anlayışın neye benziyor? Hazırsan başlayalım!
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1. Bu üç kahvaltı tabağından hangisini seçerdin?
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2. Bu üç tatlıdan hangisinin sunumu seni daha çok etkiledi?
3. En beğendiğin akşam yemeği sunumu hangisi olurdu?
4. Şu dondurma sunumlarından hangisi iştahını açtı?
5. Misafire yemek sunacak olsan bu servislerden hangisini tercih ederdin?
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6. Sence bu üçünden hangisi en estetik öğle yemeği tabağı?
7. Hangi içecek sunumu senin ruhuna hitap ediyor?
8. Şu atıştırmalıklardan hangisinin sunumu tam senlik?
9. Peki, en beğendiğin makarna sunumu hangisi?
10. Hangi balık sunumu seni daha çok etkiledi?
Senin estetik tarzın renkli ve canlı!
Senin estetik anlayışın minimal ve zarif!
Senin estetik tarzın lüks ve gösterişli!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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