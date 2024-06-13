Seçtiğin Meyvelere Göre Yaralarını Saracak Tatlıyı Söylüyoruz!
Seçtiğin Meyvelere Göre Yaralarını Saracak Tatlıyı Söylüyoruz!
Sağlığımız için günde en az bir porsiyon meyve yemenin önemini hep vurgularız ama tatlı yemek de epey keyifli, değil mi? Meyve seçimlerine göre sana iyi gelecek olan tatlıyı söyleyeceğiz.
Öğrenmek için cevaplaman gereken sorular hemen aşağıda. 👇
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1. Başlayalım! Bir meyve salatası yapmak istediğinde ilk olarak hangi meyveyi seçersin?
2. Devam edelim! Hazır yaz mevsimi gelmişken sıcaklardan kaçış yönteminde hangi meyveye sığınırsın?
3. Bir top dondurma seçmeni istiyoruz ama meyveli olmak zorunda! Hangi meyveyi seçersin?
4. Güzel seçim! Serinlemek için meyveli bir içecek seçmeni istesek, hangi meyveyi seçerdin?
5. Buzdolabında şu meyvelerden hangisini eksik etmezsin?
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