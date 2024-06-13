Seçtiğin Meyvelere Göre Yaralarını Saracak Tatlıyı Söylüyoruz!

Seçtiğin meyveler bize gösteriyor ki sana hem geleneksel hem de modern dokunuşlara sahip bir tatlı çok iyi gelecek! Tarifin detayları hemen aşağıda ama önce şunu belirtelim ki bu tatlıyı Philips Çift Hazneli airfryer ile pişirmesi elbette çok hızlı olacak. Çünkü aynı anda iki farklı yemeği farklı haznelerde pişirebiliyorsun. Hem kokular birbirine karışmıyor hem de zamandan tasarruf edebiliyorsun!

Hazırlama Süresi: 6 dk

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

2 orta boy yumurta

4 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

100 mililitre süt

1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

200 gram pişmiş pirinç

3 yemek kaşığı un

Yapılışı:

1. Önce derin bir kap alıp içine yumurtaları kıralım ve iyice çırpalım.

2. Ardından akçaağaç şurubu, süt ve vanilya ekstraktını kaba döküp yumurta ile iyice karıştıralım.

3. Hazırladığımız karışımı silikon muffin kaplarına eşit miktarda paylaştıralım.

4. Muffin kaplarını Philips Çift Hazneli Airfryer haznelerine yerleştirelim. Çift haznesi ile pişireceğin yemeği parça parça pişirmene gerek kalmıyor!

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırıp karışımı 180 derece sıcaklıkta 10 dakika boyunca pişirelim.

Sütlaçlı cupcake yenmeye hazır. Afiyet olsun!