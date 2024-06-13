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Seçtiğin Meyvelere Göre Yaralarını Saracak Tatlıyı Söylüyoruz!

etiket Seçtiğin Meyvelere Göre Yaralarını Saracak Tatlıyı Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 19:01

Sağlığımız için günde en az bir porsiyon meyve yemenin önemini hep vurgularız ama tatlı yemek de epey keyifli, değil mi? Meyve seçimlerine göre sana iyi gelecek olan tatlıyı söyleyeceğiz.

Öğrenmek için cevaplaman gereken sorular hemen aşağıda. 👇

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1. Başlayalım! Bir meyve salatası yapmak istediğinde ilk olarak hangi meyveyi seçersin?

2. Devam edelim! Hazır yaz mevsimi gelmişken sıcaklardan kaçış yönteminde hangi meyveye sığınırsın?

3. Bir top dondurma seçmeni istiyoruz ama meyveli olmak zorunda! Hangi meyveyi seçersin?

4. Güzel seçim! Serinlemek için meyveli bir içecek seçmeni istesek, hangi meyveyi seçerdin?

5. Buzdolabında şu meyvelerden hangisini eksik etmezsin?

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6. Kış meyvelerinden birini seçmeni istesek?

7. Şu tropikal meyvelerden hangisini tam şu anda yemek isterdin?

8. Seçim yapmakta zorlandığın testin son sorusundayız! Şu meyvelerden birini seçelim ve testi bitirelim!

Sütlaçlı Cupcake!

Sütlaçlı Cupcake!

Seçtiğin meyveler bize gösteriyor ki sana hem geleneksel hem de modern dokunuşlara sahip bir tatlı çok iyi gelecek! Tarifin detayları hemen aşağıda ama önce şunu belirtelim ki bu tatlıyı Philips Çift Hazneli airfryer ile pişirmesi elbette çok hızlı olacak. Çünkü aynı anda iki farklı yemeği farklı haznelerde pişirebiliyorsun. Hem kokular birbirine karışmıyor hem de zamandan tasarruf edebiliyorsun!

Hazırlama Süresi: 6 dk

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 orta boy yumurta

  • 4 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

  • 100 mililitre süt

  • 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 200 gram pişmiş pirinç

  • 3 yemek kaşığı un

Yapılışı:

1. Önce derin bir kap alıp içine yumurtaları kıralım ve iyice çırpalım.

2. Ardından akçaağaç şurubu, süt ve vanilya ekstraktını kaba döküp yumurta ile iyice karıştıralım.

3. Hazırladığımız karışımı silikon muffin kaplarına eşit miktarda paylaştıralım.

4. Muffin kaplarını Philips Çift Hazneli Airfryer haznelerine yerleştirelim. Çift haznesi ile pişireceğin yemeği parça parça pişirmene gerek kalmıyor!

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırıp karışımı 180 derece sıcaklıkta 10 dakika boyunca pişirelim. 

Sütlaçlı cupcake yenmeye hazır. Afiyet olsun!

Elmalı Mini Turtalar!

Elmalı Mini Turtalar!

Meyve seçimlerin oldukça iştah açıcı görünüyor, çünkü seçimlerine göre elmalı mini turtalar senin yaralarını saracak gibi görünüyor! Tarifin detayları hemen aşağıda. 👇

Hazırlama Süresi: 20 dk

Pişirme Süresi: 13 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 orta boy elma

  • 15 gram toz şeker

  • Bir tutam öğütülmüş tarçın

  • 1 milföy hamuru

  • 1 yumurta

Yapılışı:

1. Önce elmaları iyice yıkayıp ardından soyalım.

2. Soyduğumuz elmaların çekirdeklerini atıp küçük küpler halinde doğrayalım.

3. Bir kaseye aktardığımız elmaları şeker ve tarçın ile karıştıralım.

4. Milföy hamurunu eşit boyutlarda kare şeklinde keselim. 

5. Elma parçalarını kestiğimiz kare milföy hamurlarının ortasına koyup üçgen şeklinde katlayalım.

6. Başka bir kapta yumurtayı çırpıp hazırladığımız milföylerin üzerine fırça yardımı ile sürelim ve şeker serpelim.

7. Hazırladığımız milföyleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznelerine yerleştirelim. Çift haznesi sayesinde milföylerin tümünü aynı anda ve eşit sıcaklıklarda pişirebilirsiniz.

8. Milföyleri 13 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

Afiyet olsun!

Vanilyalı Dondurmalı Nektarin!

Vanilyalı Dondurmalı Nektarin!

Yaz aylarında seni serinletecek, sana iyi gelecek ve hatta yaralarını saracak o tatlı tarifi burada! Tarifin detayları ise hemen aşağıda. 👇

Hazırlama Süresi: 4 dk

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 4 orta boy nektarin

  • 1 çay kaşığı ayçiçek yağı

  • 4 çay kaşığı akçaağaç şurubu

  • 160 mililitre vanilyalı dondurma

  • 20 gram badem

Yapılışı:

1. Nektarinleri iyice yıkayıp ikiye bölelim. Çekirdeklerini çıkaralım ve iç yüzeyine ayçiçek yağı sürelim.

2. Nektarinlerin iç yüzeylerini Philips Çift Hazneli Airfryer yüzeyine yerleştirelim. Dış yüzeyleri dışarıda kalacak şekilde koyalım.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 8 dakika boyunca 200 derecede çalıştıralım ve nektarinleri, iç tarafları kızarana kadar pişirelim. Philips Çift Hazneli Airfryer ile diğer haznede dilerseniz aynı anda akşam yemeğini bile pişirebilirsiniz. Merak etmeyin, hiçbir şekilde kokular karışmıyor. 😉

4. Pişen nektarinleri servis tabağına alıp üzerine akçaağaç şurubu gezdirelim ve vanilyalı dondurma ile servis edelim.

Afiyet olsun!

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