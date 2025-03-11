onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Seçtiğin İftar Tabaklarına Göre Hangi Geleneksel Tatlı Olduğunu Söylüyoruz!

etiket Seçtiğin İftar Tabaklarına Göre Hangi Geleneksel Tatlı Olduğunu Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 20:31

İftar sofralarında hangi lezzetlere yöneldiğin, aslında senin tatlı ruhunu da ele veriyor! Seçtiğin iftar tabaklarına göre hangi geleneksel tatlı olduğunu söylüyoruz. Bakalım senin damak zevkin hangi tatlıyla eşleşiyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bu iftar tabaklarından birini seç bakalım!

2. Bu ikiliden hangisi seni çekiyor?

3. Hangi tabak sana daha yakın?

4. Bu yiyeceklerden hangisi tam senlik?

5. Birini seç!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Biraz da gün lezzetleri! İftarda hangisini tercih edersin?

7. Sebze mi et mi? Seç bakalım!

8. Leziz! Bunlardan hangisini isterdin?

Güllaç!

Güllaç!

Sen, naifliği ve sadeliği seven birisin. Tıpkı güllaç gibi hafif ama etkileyici bir ruhun var. Fazla gösterişten hoşlanmıyor, asıl lezzetin detaylarda saklı olduğuna inanıyorsun. Çevrendekiler seni huzur veren enerjinle tanıyor.

Şekerpare!

Şekerpare!

Küçük mutlulukların temsilcisi sen, her ortamda neşe getiren, sıcacık bir insansın! Şekerpare gibi tatlı sohbetlerinle insanları kendine çekiyor, içtenliğinle iz bırakıyorsun. Çay eşliğinde yapılan derin sohbetlerin vazgeçilmezisin!

Künefe

Künefe

Dışarıdan sert ve mesafeli görünsen de, tanıyanlar senin içinin sımsıcak olduğunu bilir. Künefe gibi dışın çıtır çıtır, içinse yumuşacık ve bolca tatlı! Bir ortama girdiğinde herkesin dikkatini çekiyor, unutulmaz izler bırakıyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
maestro__

Güllaç! Sen, naifliği ve sadeliği seven birisin. Tıpkı güllaç gibi hafif ama etkileyici bir ruhun var. Fazla gösterişten hoşlanmıyor, asıl lezzetin detaylard... Devamını Gör