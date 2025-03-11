Seçtiğin İftar Tabaklarına Göre Hangi Geleneksel Tatlı Olduğunu Söylüyoruz!
Seçtiğin İftar Tabaklarına Göre Hangi Geleneksel Tatlı Olduğunu Söylüyoruz!
İftar sofralarında hangi lezzetlere yöneldiğin, aslında senin tatlı ruhunu da ele veriyor! Seçtiğin iftar tabaklarına göre hangi geleneksel tatlı olduğunu söylüyoruz. Bakalım senin damak zevkin hangi tatlıyla eşleşiyor?
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1. Bu iftar tabaklarından birini seç bakalım!
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2. Bu ikiliden hangisi seni çekiyor?
3. Hangi tabak sana daha yakın?
4. Bu yiyeceklerden hangisi tam senlik?
5. Birini seç!
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6. Biraz da gün lezzetleri! İftarda hangisini tercih edersin?
7. Sebze mi et mi? Seç bakalım!
8. Leziz! Bunlardan hangisini isterdin?
Güllaç!
Şekerpare!
Künefe
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