Seçtiğin Görsellere Göre Kendine Ne Kadar Önem Verdiğini Tahmin Ediyoruz!
Seçtiğin Görsellere Göre Kendine Ne Kadar Önem Verdiğini Tahmin Ediyoruz!
Kendine uygun olan görselleri seç, kendine ne kadar değer verdiğini söyleyelim! Haydi teste!
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1. Bu görsellerden birini seçer misin?
2. Bu kapılardan hangisi sana göre?
3. Dolaşmak istediğin ormanlık alanı seçer misin?
4. Bir de gökyüzü seç bakalım!
5. Peki çantanda bunlardan hangisi mutlaka bulunur?
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6. Bu yiyeceklerin birinden vazgeçmek zorunda olsan bu hangisi olurdu?
7. Bu yollardan hangisinde yürümek isterdin?
8. Son olarak bunlardan hangisini tercih edersin?
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