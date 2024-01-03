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Seçtiğin Görsellere Göre Kendine Ne Kadar Önem Verdiğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Seçtiğin Görsellere Göre Kendine Ne Kadar Önem Verdiğini Tahmin Ediyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 21:01

Kendine uygun olan görselleri seç, kendine ne kadar değer verdiğini söyleyelim! Haydi teste!

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1. Bu görsellerden birini seçer misin?

2. Bu kapılardan hangisi sana göre?

2. Bu kapılardan hangisi sana göre?

3. Dolaşmak istediğin ormanlık alanı seçer misin?

4. Bir de gökyüzü seç bakalım!

5. Peki çantanda bunlardan hangisi mutlaka bulunur?

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6. Bu yiyeceklerin birinden vazgeçmek zorunda olsan bu hangisi olurdu?

7. Bu yollardan hangisinde yürümek isterdin?

8. Son olarak bunlardan hangisini tercih edersin?

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Sen kendine çok ama çok önem veriyorsun!

Dünyada senden bir tane daha olmadığının farkındasın. Yaşadığın her güne şükrediyor her anını muhteşem bir şekilde geçirmek istiyorsun. Keyif aldığın şeyleri yapmak, bedenine ve benliğine özen göstermek seni adeta kamçılıyor. Kendin için şahane planların var! Ne mutlu sana!

Kendine önem veriyorsun ama bazen ipin ucunu kaçırıyorsun!

Kendi değerinin farkındasın. Mümkün mertebe de daha iyi bir yaşam kalitesi ile hareket ediyorsun. Yaşamayı da öğrenmeyi de gezmeyi de seviyorsun. Ama bazen ipin ucunu kaçırdığın ve sana iyi gelen şeyleri kaçırabiliyorsun. Neyse ki zeki birisin, hemen durumu toparlıyorsun!

Kendine önem verme konusunda biraz daha çaba harcayabilirsin!

Aslında özünde kendini seven ve değer veren birisin. Ama bazen tembelliğin bazen de ruh halin seni bundan uzaklaştırabiliyor. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam mümkün bunu unutma! Önce kendin için güzel şeyler yapacaksın ki dünya da sana karşılığını verebilirsin. Sana inancımız tam! Sadece biraz daha çaba göstermelisin.

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