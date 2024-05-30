Seçtiğin Görsellere Göre Annene Nasıl Bir Sofra Hazırlamalısın?
Seçtiğin Görsellere Göre Annene Nasıl Bir Sofra Hazırlamalısın?
Anneler gününde, doğum gününde ya da sadece ona olan sevgini göstermek için annene mükemmel bir sofra hazırlamak istiyorsan, bu test tam sana göre! Seçtiğin görsellere göre annene nasıl bir sofra hazırlaman gerektiğini tahmin ediyoruz. Hadi başlayalım! 👇
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1. İlk olarak bir yemek masası seç bakalım 👇
2. Peki yemek masasına nasıl bir çiçek koyardın?
3. Hangi tatlı tam ağzına layık?
4. Şimdi de bir fastfood seç bakalım 👇
5. Peki hangi restoranda yemek yemek isterdin?
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