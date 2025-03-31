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Seçimlerine Göre Sabah Kahvaltıda Ne Yemen Gerektiğini Söylüyoruz!

etiket Seçimlerine Göre Sabah Kahvaltıda Ne Yemen Gerektiğini Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
31.03.2025 - 19:01

Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı nasıl yapmalısın? Seçimlerine göre senin için en uygun kahvaltıyı söylüyoruz! Hadi teste başlayalım! 👇

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1. İlk olarak söyle bakalım, sabah kahvaltını genelde nasıl yaparsın?

2. Şimdi de sana hitap eden bir kahvaltı seçmeni istiyoruz. 👇

3. Bir kahvaltı sofrasında olmazsa olmazın nedir?

4. Peki, kahvaltında sana hangisi eşlik etsin istersin?

5. Sence kahvaltı için en ideal mekan neresi?

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6. Peki, kahvaltıda asla yemeyeceğin şey hangisi?

7. Arkadaşların kahvaltıya gelse onlara özel olarak ne hazırlarsın?

8. Son olarak, hafta sonu kahvaltıların nasıl olur?

Menemen & Dereotlu Poğaça

Menemen & Dereotlu Poğaça

Dereotlu Poğaça

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 1/2 su bardağı yoğurt

  • 1 adet yumurta

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 demet dereotu

  • 2 - 2,5 su bardağı un

  • 1 adet yumurta sarısı

Yapılışı:

1. Derin bir kaba yumurta ve sıvı yağı alın.

2. Üzerine yoğurt ve tuzu ekleyerek karıştırın. Un, kabartma tozu ve ince kıyılmış dereotunu ekleyerek harcımızı spatula ile güzelce karıştırın.

3. Ardından hamuru elinizle yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edin.

4. 6-7 parçaya bölün. Elinizle yuvarlak şekil verin. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine poğaçaları yerleştirin. 

5. Üzerine yumurta sarısı sürün. 180 derecede 15 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Menemen 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 2 adet domates

  • 2 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 adet yeşil biber

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Domatesleri rendeleyin ve biberleri doğrayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’da tereyağını eritin, biberleri ekleyin.

3. Domatesleri ekleyip pişirin. Yumurtaları da kırıp karıştırın, 180 derecede 15 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Mantarlı Omlet & Sigara Böreği

Mantarlı Omlet & Sigara Böreği

Mantarlı Omlet 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 4 adet yumurta

  • 6-7 adet mantar

  • Tuz, karabiber, pul biber 

Yapılışı:

1. Mantarları ince ince doğrayın.

2. Bir kapta yumurtaları baharatlarla birlikte çırpın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine yağlı kağıt serip mantarları ekleyin. 5 dakika 180 derece pişirdikten sonra üzerine çırpılmış yumurtayı ekleyin. 

4. 10 dakika pişirdikten sonra omletiniz hazır! 

Sigara Böreği 

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

Malzemeler:  

  • 1 adet yufka

  • 250 gr lor peyniri

  • Sıvı yağ

Yapılışı:

1. Öncelikle yufkaları üçgen şeklinde kesin. Ardından yufkanın geniş kısmına peynirli iç harcından koyup yayın.

2. Daha sonra yufkayı sıkı bir şekilde sararak rulo haline getirin. Yufkanın ucunu hafifçe su ile ıslatıp kapatın.

3. Hazırladığınız börekleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin. Ardından fırça ile üzerlerine sıvı yağ sürün.

4. Börekleri 200°C'de 15 dakika pişirin.

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Peynirli Poğaça & Baharatlı Sosis

Peynirli Poğaça & Baharatlı Sosis

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler: 

  • 1 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 su bardağı un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 adet yumurta

  • 1 tatlı kaşığı susam

  • 1 tatlı kaşığı çörek otu

  • 100 gram beyaz peynir

  • 1 avuç maydanoz (kıyılmış) 

Yapılışı:

1. Poğaça hamuru için önce derin bir kasede yumurta, süt, şeker, tuz ve sıvı yağı karıştırın. Karışıma unu ve kabartma tozunu ekleyip yoğurarak hamur haline getirin.

2. İç harç için ayrı bir kasede peynir ve kıyılmış maydanozu çatalla ezerek karıştırın.

3. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, avucunuzda hafifçe bastırın, ortasına peynirli harçtan koyun. Kenarlardan kapatın ve yuvarlayın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırın ve 5 dakika ısınmaya bırakın. Isınan hazneye dikkatlice bir parça yağlı kağıt koyun, poğaçaları kağıdın üzerine dizin.

5. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra çörek otu ve susam serpip hazneyi kapatın.

6. Süreyi 12 dakikaya ayarlayın. Süre sonunda poğaçalarınız hazır. Afiyet olsun!

Baharalı Sosis

Hazırlama süresi: 5 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 120 derece

Malzemeler:

  • Dana sosis (istediğiniz miktarda)

  • Tuz, karabiber, pul biber, kekik

Yapılışı:

1.Sosislerin üzerlerini çizin ve üzerlerini hafif yağlayıp baharatlayarak Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin. 

3. Pişen sosisleri sıcak bir şekilde servis edin.

Meyveli Granola & Sebzeli Omlet

Meyveli Granola & Sebzeli Omlet

Meyveli Granola

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 2 su bardağı yulaf ezmesi

  • 3 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

  • 1/2 su bardağı fındık/badem

  • Kuru meyveler (kayısı, üzüm, incir)

Yapılışı:

1. Yulaf ve fındıkları karıştırın. Bal ve hindistan cevizi yağını ekleyin.

2. 160 derecede 20 dakika Philips Çift Hazneli Airfryer'da pişirin. Kuru meyveleri ekleyip karıştırın.

Sebzeli Omlet

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 4 adet yumurta.

  • Yeşil biber

  • Kapya biber 

  • Domates

  • Tuz, karabiber, pul biber, kekik

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı. 

Yapılışı:

1. Sebzeleri küçük küçük doğrayıp, üzerine yağı ekleyin.

2. Yağlı kağıt serilmiş Philips Çift Hazneli Airfryer'da, 160 derecede 10 dakika pişirin.

3. Yumurtaları çırpın ve pişen sebzelerin üzerine ekleyin. 

4. 5 dakika pişirdikten sonra sebzeli omletiniz hazır!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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