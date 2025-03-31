Seçimlerine Göre Sabah Kahvaltıda Ne Yemen Gerektiğini Söylüyoruz!
Seçimlerine Göre Sabah Kahvaltıda Ne Yemen Gerektiğini Söylüyoruz!
Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı nasıl yapmalısın? Seçimlerine göre senin için en uygun kahvaltıyı söylüyoruz! Hadi teste başlayalım! 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım, sabah kahvaltını genelde nasıl yaparsın?
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2. Şimdi de sana hitap eden bir kahvaltı seçmeni istiyoruz. 👇
3. Bir kahvaltı sofrasında olmazsa olmazın nedir?
4. Peki, kahvaltında sana hangisi eşlik etsin istersin?
5. Sence kahvaltı için en ideal mekan neresi?
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6. Peki, kahvaltıda asla yemeyeceğin şey hangisi?
7. Arkadaşların kahvaltıya gelse onlara özel olarak ne hazırlarsın?
8. Son olarak, hafta sonu kahvaltıların nasıl olur?
Menemen & Dereotlu Poğaça
Mantarlı Omlet & Sigara Böreği
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Peynirli Poğaça & Baharatlı Sosis
Meyveli Granola & Sebzeli Omlet
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