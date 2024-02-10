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Seçimlerine Göre Bir Günde Kaç Kalori Aldığını Hesaplıyoruz!

etiket Seçimlerine Göre Bir Günde Kaç Kalori Aldığını Hesaplıyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 18:01

Beslenme tercihlerimiz, sağlığımızı etkileyen kilit unsurlardan biridir. Gün içinde tükettiğimiz gıdaların kalori miktarını kaçımız düşündük? Bu testimizde, kaç kalori aldığını hesaplamasan bile biz senin yerine hesaplayacağız.

Hazırsan boool iştah açıcı seçeneklerle dolu testimize başlayabiliriz! 😋

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1. Şöyle dolu dolu bir kahvaltı masası ile başlayalım. Sofradayken elin ilk olarak şu kahvaltılıklardan hangisine gider?

2. Sadece yukarıdakilerle sınırlı kalmıyoruz. Şu lezzetlerden birini seçmeni istesek?

3. Peki kahvaltı sofrasında şu tatlardan hangisine hayır demezsin?

4. Kahvaltıda hangi içeceği tercih edersin?

5. Çayı...

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6. Öğle vakitlerinde miden kazındı diyelim. Elin ilk olarak bunlardan hangisine gider?

7. Öğle saatlerini atlattık ve akşama doğru yine karnın acıktı. Akşam yemeği olarak şu lezzetlerden hangisini yemek istersin?

8. Akşam yemeğimizi yedik, karnımız doydu ve çok mutluyuz. E yemekten sonra tatlı iyi gider, değil mi? Seç birini bakalım!

9. Tatlının yanında şu içeceklerden hangisi iyi gider?

10. Son olarak gece kaçamağı yapmak istediğinde ne yemeyi seversin?

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1960 kalori!

Bir günde yemek konusunda neler seçtiğini gördük ve yaklaşık olarak 1960 kalori aldığını hesapladık! Seçimlerin gayet lezzetli ve iştah açıcı. Protein, vitamin ve minerallerle zenginleştirdiğin yemek seçimlerin takdire şayan!

2345 kalori!

Seçimlerini titizlikle analiz ettik ve gün boyunca yaklaşık 2345 kalori aldığını hesapladık. Enerji dolu ve çeşitli besinleri tercih ettiğini görmek güzel. Sağlıklı yağlar, lifler ve protein kaynaklarını içeren seçimlerin, sağlıklı bir yaşam tarzını destekliyor!

1750 kalori!

Seçimlerine yakından baktık ve gün içinde yaklaşık 1750 kalori tükettiğini hesapladık. Lezzetli ve dengeli bir beslenme anlayışına sahip olduğunu görmek sevindirici. Renkli sebzeler, sağlıklı protein kaynakları ve kompleks karbonhidratlarla dolu bir gün geçirmişsin. Tebrikler!'

2900 kalori!

2900 kalori! Bir günde tercih ettiğin lezzetleri inceledik ve yaklaşık olarak 2900 kalori aldığını hesapladık. Yüksek enerjili ve doyurucu bir gün geçirmişsin. Protein, karbonhidrat ve yağ dengen oldukça çeşitli görünüyor. Besleyici seçimlerinle kendine iyi bakıyorsun!

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