Seçimlerine Göre Bir Günde Kaç Kalori Aldığını Hesaplıyoruz!

Seçimlerine yakından baktık ve gün içinde yaklaşık 1750 kalori tükettiğini hesapladık. Lezzetli ve dengeli bir beslenme anlayışına sahip olduğunu görmek sevindirici. Renkli sebzeler, sağlıklı protein kaynakları ve kompleks karbonhidratlarla dolu bir gün geçirmişsin. Tebrikler!'