Seçimlerine Göre Bir Günde Kaç Kalori Aldığını Hesaplıyoruz!
Seçimlerine Göre Bir Günde Kaç Kalori Aldığını Hesaplıyoruz!
Beslenme tercihlerimiz, sağlığımızı etkileyen kilit unsurlardan biridir. Gün içinde tükettiğimiz gıdaların kalori miktarını kaçımız düşündük? Bu testimizde, kaç kalori aldığını hesaplamasan bile biz senin yerine hesaplayacağız.
Hazırsan boool iştah açıcı seçeneklerle dolu testimize başlayabiliriz! 😋
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1. Şöyle dolu dolu bir kahvaltı masası ile başlayalım. Sofradayken elin ilk olarak şu kahvaltılıklardan hangisine gider?
2. Sadece yukarıdakilerle sınırlı kalmıyoruz. Şu lezzetlerden birini seçmeni istesek?
3. Peki kahvaltı sofrasında şu tatlardan hangisine hayır demezsin?
4. Kahvaltıda hangi içeceği tercih edersin?
5. Çayı...
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6. Öğle vakitlerinde miden kazındı diyelim. Elin ilk olarak bunlardan hangisine gider?
7. Öğle saatlerini atlattık ve akşama doğru yine karnın acıktı. Akşam yemeği olarak şu lezzetlerden hangisini yemek istersin?
8. Akşam yemeğimizi yedik, karnımız doydu ve çok mutluyuz. E yemekten sonra tatlı iyi gider, değil mi? Seç birini bakalım!
9. Tatlının yanında şu içeceklerden hangisi iyi gider?
10. Son olarak gece kaçamağı yapmak istediğinde ne yemeyi seversin?
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