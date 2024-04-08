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Seçimlerin Yenilenmesi İstenmişti: YSK'dan Hatay, Ardahan, Iğdır Kararı!

Seçimlerin Yenilenmesi İstenmişti: YSK'dan Hatay, Ardahan, Iğdır Kararı!

Hatay Iğdır YSK
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.04.2024 - 18:08

YSK, CHP'nin Hatay'da; AK Parti'nin ise Ardahan ve Iğdır'da seçimlerin yenilenmesine yönelik talebini reddetti. 

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası başlayan Hatay'da CHP'nin Ardahan ve Iğdır'da ise AK Parti'nin YSK'ya seçimlerin yenilenmesine yönelik talebi olmuştu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası başlayan Hatay'da CHP'nin Ardahan ve Iğdır'da ise AK Parti'nin YSK'ya seçimlerin yenilenmesine yönelik talebi olmuştu.

Talepleri değerlendiren YSK; CHP'nin Hatay, AK Parti'nin ise Iğdır ve Ardahan'da seçimlerin yenilenmesine yönelik taleplerini reddetti.

Talepleri değerlendiren YSK; CHP'nin Hatay, AK Parti'nin ise Iğdır ve Ardahan'da seçimlerin yenilenmesine yönelik taleplerini reddetti.

YSK'nın ret kararı verdiği diğer başvurular 👇

YSK'nın ret kararı verdiği diğer başvurular 👇

Reddedilen diğer talepler ise şu şekilde: 

  • AK Parti'nin Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi reddedildi.

  • AK Parti'nin Iğdır'da seçimlerin yenilenmesi talep reddedildi.

  • Yeniden Refah Partisi'nin, Iğdır Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi reddedildi.

  • AK Parti'nin Bitlis Tatvan'da oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddedildi.

  • DEM Parti'nin Ağrı Hamur'da oyların yeniden sayımı talebi reddedildi.

  • MHP'nin Kırşehir Mucur'da yeniden sayım talebi reddedildi.

  • CHP'nin Yozgat Boğazlıyan'da seçimin yenilenmesi talebi reddedildi.

  • AK Parti'nin Nevşehir Merkezdeki tüm oyların yeniden sayılma talebi reddedildi.

CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş, YSK'nın önünde yaptığı açıklamada 3 bin 389 ölü seçmenin oy kullandığının tespit edildiğini belirterek, YSK'ya 'Hatay halkı, iradesini masa başı dayatmalara kurban etmeyecek kadar hassasiyet sahibidir. Hatay bugün artık hepimizin şahsi meselesidir. 31 Mart’ın mesajı, hukuka sahip çıkılmasıdır. Lütfen hukuka, demokrasiye ve adalete sahip çıkın.' demişti.

CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş, YSK'nın önünde yaptığı açıklamada 3 bin 389 ölü seçmenin oy kullandığının tespit edildiğini belirterek, YSK'ya 'Hatay halkı, iradesini masa başı dayatmalara kurban etmeyecek kadar hassasiyet sahibidir. Hatay bugün artık hepimizin şahsi meselesidir. 31 Mart’ın mesajı, hukuka sahip çıkılmasıdır. Lütfen hukuka, demokrasiye ve adalete sahip çıkın.' demişti.
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