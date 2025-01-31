Seçil Erzan Davasında Ara Karar Açıklandı: Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan Tekrar İfade Verecek!
Seçil Erzan Davasında Ara Karar Açıklandı: Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan Tekrar İfade Verecek!
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı.
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Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı.
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Mahkemede, Erzan’ın genel müdür ve yardımcısı hakkında zorla getirme kararı alındı.
Ayrıca Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan gibi pek çok kişinin birleşen dosya kapsamında tekrar ifade vermelerine karar verildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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