onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Sebze Sevmeyenlere Bile Sebzeyi Gerçekten Sevdirecek Yemek Tarifleri

etiket Sebze Sevmeyenlere Bile Sebzeyi Gerçekten Sevdirecek Yemek Tarifleri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.06.2025 - 20:34

Sebze mi? Aman uzak dursun! diyenleri bile yoldan çıkaracak, 'Bir tane daha var mı?' dedirtecek tariflerle geldik. Hem sağlıklı, hem kolay, hem de çıtır çıtır. Üstelik hepsi Philips çift hazneli Airfryer’da, uğraşsız ve tertemiz. Büyük hazneye ana yemek, küçük hazneye çıtır garnitür... Tam bir mutfak sihri! Yani bu tarifleri yaptıktan sonra 'Ben aslında sebzeyi seviyormuşum' diyebilirsin. 

Hadi gel, sebzeyi birlikte sevdirelim! 💚

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sebze Topları

1. Sebze Topları

Sebze deyince suratını buruşturanlara 'Bir ısırık al, fikrini değiştir' dedirtecek kadar iddialı bir tarifle geldik. Bu minik topların içinde yok yok ama hiçbir şey göze batmıyor. Yani anlayacağınız, sebzeler kamufle modda!

Malzemeler:

  • 1 adet haşlanmış patates

  • 1 adet havuç (rendelenmiş)

  • 1 çay bardağı bezelye (haşlanmış)

  • Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber

  • 1 yumurta

  • 4-5 yemek kaşığı galeta unu (için + dışı için ayrı)

Yapılışı:

  • Haşlanmış patatesi güzelce ezin. 

  • Üzerine rendelenmiş havucu, bezelyeyi ve kaşar peynirini ekleyip baharatlarla karıştırın. 

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar yapın. 

  • Her topu önce çırpılmış yumurtaya sonra galeta ununa bulayın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın iki haznesine de eşit şekilde yerleştirip 180 dereceye ayarlayın. 15 dakikada çıtır mı çıtır, içi sürprizli toplar hazır!

2. Karnabahar Köftesi ve Brüksel Lahanası

2. Karnabahar Köftesi ve Brüksel Lahanası

Yiyen herkes önce şaşırıyor, sonra tarifini soruyor. Sebzeyi öyle güzel gizledik ki et sanma garantili!

Karnabahar Köftesi

Malzemeler:

  • Yarım küçük karnabahar

  • 1 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı:

  • Karnabaharı küçük parçalara ayırıp 5 dakika kadar haşlayın. 

  • Süzdükten sonra iyice ezerek püre haline getirin. 

  • Üzerine yumurta, galeta unu ve baharatları ekleyip yoğurun. 

  • Elinizle yuvarlak köfteler yapıp Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine dizin. 180 derecede 12 dakika kadar pişirin. Hem dışı kızarmış, hem içi pamuk gibi olacak. Tahmin et bakalım nasıl? Tabii ki Rapid Air Plus farkıyla! 

  • Yanına yoğurtlu sos yakışır!

Brüksel Lahanası

Malzemeler:

  • 10 adet Brüksel lahanası

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Birkaç damla balzamik sirke

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Brüksel lahanalarını ortadan ikiye kesin ve üzerlerine minik çizikler atın. 

  • Zeytinyağı, balzamik sirke ve baharatlarla karıştırın. 

  • Küçük hazneye yerleştirip 200 derecede 10 dakika pişirin. Dışı hafif çıtır olmalı. Ufak ama tok lezzetli!

3. Brokoli Cipsi

3. Brokoli Cipsi

Brokoliyi haşlanmış halinden dolayı sevmeyenlerin, çıtır çıtır haliyle tanışmasına vesile oluyoruz. Elinizde kaseyle oturup dizi eşliğinde yemelik!

Malzemeler:

  • 1 küçük brokoli

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı mısır unu

  • 1 çay kaşığı tuz, toz sarımsak ve pul biber

  • 1 yemek kaşığı parmesan (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Brokolileri küçük küçük ayırın. 

  • Baharatlarla ve zeytinyağıyla güzelce karıştırın. 

  • Mısır ununu serpip harmanlayın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin, 200 dereceye ayarlayıp yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Dışı altın gibi kızaracak, içi de taptaze kalacak. Atıştırmalık arayanlara mis gibi alternatif!

4. Kabak Dürüm

4. Kabak Dürüm

Kabakla dürüm olur mu demeyin! Bu tarifte dış katman kabaktan, içi peynirli sebze dolgulu ve öyle bir uyum yakalanıyor ki, yediğinizde “Bu neydi şimdi!” dedirtecek kadar şaşırtıcı.

Malzemeler:

  • 2 orta boy kabak

  • 1 adet havuç (rendelenmiş)

  • 1 adet kapya biber

  • 3 yemek kaşığı lor peyniri

  • Tuz, karabiber

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Kabakları boylamasına ince dilimleyin. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derece de  5 dakika pişirin ki yumuşasın. 

  • Diğer yanda havuç ve kapya biberi küçük bir şekilde doğrayın.

  • Doğradığınız sebzeleri küçük hazneye yerleştirin ve 200 derece de 5 dakika pişirin.

  • Pişen sebzeleri lor peyniriyle karıştırın. 

  • Kabak dilimlerinin içine bu harçtan koyun, sararak minik dürümler yapın. İki hazneye bölüştürüp 8 dakika daha pişirin. 

Az malzemeyle hem göze hem damağa hitap eden bir güzellik!

5. Renkli Sebzeli Fajita Sote ve Baharatlı Kabak Dilimleri

5. Renkli Sebzeli Fajita Sote ve Baharatlı Kabak Dilimleri

Bir hazne rengarenk sebzelerle dolup taşarken diğer haznede çıtır çıtır kabak dilimleri pişiyor. Tam Philips Çift Hazneli Airfryer'ın hakkını verdik bölümü.

Renkli Sebzeli Fajita Sote

Malzemeler:

  • 1 adet kapya biber

  • 1 adet yeşil biber

  • 1 küçük kuru soğan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Biberleri uzun ince şeritler, soğanı ise yarım ay şeklinde doğrayın. 

  • Geniş bir kapta doğradığınız sebzeleri zeytinyağı ve baharatlarla güzelce harmanlayın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yayıp 190 derecede 12 dakika pişirin. Arada bir karıştırırsanız her tarafı eşit pişer. 

  • Sonuç? Restoran kıvamında fajita. Üstelik %90 daha az yağla. Hem hafif, hem tam tadında!

Baharatlı Kabak Parmakları

Malzemeler:

  • 1 adet kabak

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Toz sarımsak

  • Kırmızı toz biber

  • Tuz

Yapılışı:

  • Kabağı yıkayıp kabuğunu soymadan uzun ince dilimler halinde doğrayın.

  • Tüm baharat ve yağı bir kapta karıştırıp kabakları içine atın ve harmanlayın. 

  • Küçük hazneye tek sıra dizin. 200 derecede 10 dakika pişirin. Dışı çıtır, içi lokum gibi olacak.

  • Senkronizasyon özelliği sayesinde büyük haznedeki fajita ile aynı anda sıcak servis garantili. Yani biri pişti, diğeri soğudu derdi yok. Airfryer senin yerine zamanlamayı yapıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Karnabahar Nugget ve Baharatlı Patates Dilimleri

6. Karnabahar Nugget ve Baharatlı Patates Dilimleri

Tavuk nugget sandığınız şey aslında karnabahar çıkarsa ne hissedersiniz? İşte bu tarif, hem şaşırtıyor hem de tat olarak asla “Sebze yiyorum ya ben” dedirtmiyor.

 Karnabahar Nugget 

Malzemeler:

  • 1 küçük baş karnabahar (yaklaşık 300-400 gr)

  • 1 adet yumurta

  • 3 yemek kaşığı galeta unu

  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Karnabaharı küçük parçalara ayırıp, buharda ya da az suda yumuşayıncaya kadar haşla (yaklaşık 7-8 dakika). Çok yumuşak olmasın, dokusu biraz kalmalı.

  • Haşlanan karnabaharı süz, soğumasını bekle. Ardından ince ince ezin ya da mutfak robotunda birkaç saniye çekerek püre haline getir.

  • Geniş bir kapta yumurta, galeta unu, parmesan, sarımsak tozu, tuz ve karabiberle karıştır. Karnabahar püresini ekleyip iyice yoğur. Harç biraz yapışkan olmalı; gerekirse biraz daha galeta unu ekleyebilirsin.

  • Elini hafif ıslatarak ceviz büyüklüğünde parçalar kopar, yuvarlak ya da yassı şekil ver.

  • Nuggetları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine diz. Burada Rapid Air Plus teknolojisi devrede; nuggetların dışı inanılmaz çıtır olacak, içi ise yumuşak ve sulu kalacak.

  • 190 derecede 12-14 dakika pişir, pişirme yarısında bir kez ters çevir. Böylece her tarafı eşit kızarır.

Baharatlı Patates Dilimleri

Malzemeler:

  • 2 orta boy patates

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Patatesleri iyice yıkayıp kabuklu şekilde ince uzun dilimle (şerit patates gibi).

  • Zeytinyağı ve baharatlarla karıştır, küçük hazneye tek sıra diz.

  • 190-200 derece ayarında 12 dakika pişir. Bu arada cihazın “çift hazne” modu sayesinde, büyük haznedeki nuggetlarla aynı anda pişiyor ve servis için tam zamanında hazır oluyorlar!

  • Dışı çıtır, içi yumuşak patates dilimleri hazır. Hem sağlıklı, hem yağ çok az!

7. Patlıcan Rulo ve Mini Havuç Cipsleri

7. Patlıcan Rulo ve Mini Havuç Cipsleri

Ben sebze yemem” diyene bu ikiliyle küçük bir ders veriyoruz. Ama lezzetli bir ders...

Patlıcan Rulo Şöleni

Malzemeler:

  • 1 adet patlıcan

  • 2 yemek kaşığı lor peyniri

  • 1 tatlı kaşığı ince kıyılmış maydanoz

  • 1 tatlı kaşığı iri kıyılmış ceviz

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Patlıcanı uzun ince şeritler halinde doğrayın, tuzlayıp 10 dakika bekletin.

  • Kurulayıp az zeytinyağıyla ovalayın. 

  • 190 derecede 6 dakika büyük haznede pişirin. 

  • İç harcı hazırlayıp (lor, maydanoz, ceviz), pişen dilimlerin içine sarın.

  • Ruloları tekrar  Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine dizip 6 dakika daha pişirin. Sunumda limon kabuğu rendesi harika olur.

Mini Havuç Cipsleri

Malzemeler:

  • 2 adet havuç

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Toz biber

  • Kekik

  • Tuz

Yapılışı:

  • Havuçları çok ince dilimleyin. 

  • Yağ ve baharatlarla harmanlayıp küçük hazneye tek sıra dizin. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine yerleştirin. 200 derecede 10 dakika pişirin. 

  • Kıtır kıtır olduğunda alın. Yanında yoğurtlu dip sos şahane gider.

8. Sebze Lazanya

8. Sebze Lazanya

Klasik lazanya değil bu. Kat kat sebzelerle yapılan, ama lezzeti orijinalini aratmayan enfes bir versiyon.

Malzemeler:

  • 6 adet lazanya yaprağı (hazır veya ev yapımı)

  • 1 orta boy kabak

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 küçük kuru soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 200 gr rendelenmiş kaşar peyniri

  • 200 ml beşamel sos (isteğe bağlı, ev yapımı veya hazır)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

  • Kabak, havuç, kırmızı biber ve soğanı küçük küçük küp küp doğra. Sarımsakları ince ince kıy.

  • Büyük haznenin içine zeytinyağı ile doğranmış sebzeleri koy, 190 derecede 10 dakika pişir. 

  • Pişen sebzeleri biraz soğumaya bırak. 

  • Büyük haznede birinci kat: Sebzelerin yarısını yayıp üzerine lazanya yapraklarını ser.

  • İkinci kat: Kalan sebzeleri ve beşamel sosu yay, biraz rendelenmiş kaşar serpiştir.

  • Üçüncü kat: Son kat yaprakları yerleştirip kalan kaşarı üstüne güzelce dağıt.

  • 180 derecede 15 dakika pişir. Bu sırada üstü kızaracak, alt katmanlar da eşit pişmiş ve yumuşak olacak. Cihazın kopyalama işleviyle sıcaklık ve süreyi ayarlamak çok kolay!

9. Biber Sandalında Renkli Sebzeler

9. Biber Sandalında Renkli Sebzeler

İçine ne koyarsanız koyun, kırmızı biber resmen her şeyi güzelleştiriyor.

Malzemeler:

  • 4 adet dolmalık kırmızı, sarı veya turuncu biber

  • 1 küçük kabak (küp doğranmış)

  • 1 küçük havuç (rendelenmiş)

  • 1 küçük soğan (ince doğranmış)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/2 su bardağı haşlanmış kinoa veya bulgur

  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

  • Biberlerin kapaklarını kes, iç çekirdeklerini çıkar, sandal hazır.

  • Küçük bir kapta kabak, havuç, soğan, sarımsak, haşlanmış kinoa/bulgur, zeytinyağı ve baharatları karıştır.

  • Bu renkli karışımı biber sandalları içine doldur. Üstüne kaşar peyniri serpiştir.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine diz, 190 derecede 15 dakika pişir. Rapid Air Plus teknolojisi, biberlerin dışını hafifçe kızartırken iç malzemenin yumuşacık ve eşit pişmesini sağlıyor.

10. Ispanaklı Rulo

10. Ispanaklı Rulo

“Ispanaklı tarif mi, aman!” diyenleri bile cezbeden bu minik rulolar...

Malzemeler:

  • 200 gr taze ıspanak (yıkanmış ve doğranmış)

  • 150 gr lor peyniri veya beyaz peynir (ufalanmış)

  • 1 adet yumurta

  • 4 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • Tuz, karabiber

  • 4 adet lavaş veya yufka

Yapılışı:

  • Ispanakları geniş bir tavada az miktarda su ile soteleyip yumuşamasını sağla. Çok suyunu çekmesi için biraz daha pişir, sonra soğuması için kenara al.

  • Geniş bir kapta peynir, yumurta, galeta unu, sarımsak, tuz ve karabiberle ıspanakları karıştırarak homojen bir harç elde et.

  • Lavaş ya da yufkayı düz bir zemine ser. Hazırladığın ıspanaklı harcı ince bir tabaka halinde yay.

  • Ruloyu dikkatlice sar ve dilimlere ayır.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine rulo dilimlerini yerleştir. 

  • 190 derecede 12-14 dakika pişir. Pişirme yarısında ruloları çevirerek eşit kızarmalarını sağla.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın