Sebze Sevmeyenlere Bile Sebzeyi Gerçekten Sevdirecek Yemek Tarifleri
Sebze mi? Aman uzak dursun! diyenleri bile yoldan çıkaracak, 'Bir tane daha var mı?' dedirtecek tariflerle geldik. Hem sağlıklı, hem kolay, hem de çıtır çıtır. Üstelik hepsi Philips çift hazneli Airfryer’da, uğraşsız ve tertemiz. Büyük hazneye ana yemek, küçük hazneye çıtır garnitür... Tam bir mutfak sihri! Yani bu tarifleri yaptıktan sonra 'Ben aslında sebzeyi seviyormuşum' diyebilirsin.
Hadi gel, sebzeyi birlikte sevdirelim! 💚
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1. Sebze Topları
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2. Karnabahar Köftesi ve Brüksel Lahanası
3. Brokoli Cipsi
4. Kabak Dürüm
5. Renkli Sebzeli Fajita Sote ve Baharatlı Kabak Dilimleri
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6. Karnabahar Nugget ve Baharatlı Patates Dilimleri
7. Patlıcan Rulo ve Mini Havuç Cipsleri
8. Sebze Lazanya
9. Biber Sandalında Renkli Sebzeler
10. Ispanaklı Rulo
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