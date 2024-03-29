Scoutium FC Dordrecht ile Hollanda'daki İlk İş Birliğini Gerçekleştirdi
Scoutium FC Dordrecht ile Hollanda'daki İlk İş Birliğini Gerçekleştirdi
Yenilikçi teknolojisi sayesinde futbol kulüplerinin akademilerine global çözümler getiren, genç yeteneklerin video ve istatistiklerini objektif olarak sunan Scoutium, Avrupa'da büyüme operasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek Hollanda'nın 2. Lig ekiplerinden FC Dordrecht ile iş birliği anlaşması imzaladı.
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Ali Akçay: ‘’Global vizyonumuzun adımlarını atıyoruz’’
Hans De Zeeuw: ‘’Scoutium teknolojisini altyapımıza entegre etmekten dolayı mutluyuz’
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