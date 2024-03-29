Scoutium FC Dordrecht ile Hollanda'daki İlk İş Birliğini Gerçekleştirdi

Gerçekleşen anlaşma ile Scoutium, FC Dordrecht'in akademi düzeyinde oynadığı karşılaşmaları kayıt altına alarak, oyuncuların bireysel videolarını ve özel istatistiklerini hazırlayacak. Özel olarak hazırlanan aksiyon videoları ve tüm istatistikler kulüp yetkililerinin değerlendirmesine sunulacak. Aynı zamanda futbolcular da Scoutium uygulaması üzerinden kendi performanslarını, istatistiklerini, maç içi aksiyon videolarını ve gelişimlerini takip etme imkanına sahip olurken, Scoutium üyelerine sunulan marka iş birliklerinden de faydalanabilecekler.

Bu dijital dönüşüm projesiyle FC Dordrecht’in akademisindeki tüm oyuncuların performansları objektif verilerle takip edilecek. Futbolcu keşif sürecinde de antrenörlerin futbolcu adaylarını daha detaylı analiz etmesini sağlayacak olan Scoutium, FC Dordrecht’in akademisine yeni yetenekler kazandırılmasına da katkı verecek.