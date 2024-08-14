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Şatafatlı Nişan Yapmak Yerine Gündelik Kıyafetleriyle Nişanlanan Çift Beklenmeyen Bir Tartışma Yarattı

Şatafatlı Nişan Yapmak Yerine Gündelik Kıyafetleriyle Nişanlanan Çift Beklenmeyen Bir Tartışma Yarattı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
14.08.2024 - 13:13

Nişanlar da artık en az düğünler kadar şatafatlı. Peki hiç kotla nişan yapan bir çift görmüş müydünüz? Buyurun genç çiftimize bakalım...

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Evde yapılan nişanlar bile artık neredeyse düğünler kadar gösterişli. Süslü masalar, şekilli sandalyeler ve genç çiftin oturacağı alana yapılan dekorlar... Hepsi ayrı ilgi çekici.

Evde yapılan nişanlar bile artık neredeyse düğünler kadar gösterişli. Süslü masalar, şekilli sandalyeler ve genç çiftin oturacağı alana yapılan dekorlar... Hepsi ayrı ilgi çekici.

Ancak bu gösteriş yerine oldukça sade bir şekilde yüzük takanlar da var.

Ancak bu gösteriş yerine oldukça sade bir şekilde yüzük takanlar da var.

Mesela Büşra ve nişanlısı, oldukça gündelik bir şekilde bu töreni gerçekleştirmiş.

Mesela Büşra ve nişanlısı, oldukça gündelik bir şekilde bu töreni gerçekleştirmiş.

Büşra normalde instagram fenomeni de olduğu için nişan töreninde giydiği kot bazıları tarafından eleştirilmiş, bazıları tarafından da takdir edilmiş.

Büşra normalde instagram fenomeni de olduğu için nişan töreninde giydiği kot bazıları tarafından eleştirilmiş, bazıları tarafından da takdir edilmiş.

Durumun açıklaması da böyle...

Durumun açıklaması da böyle...
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Bakın genç çifte gelen farklı bakış açılarından yorumlar 👇

Bakın genç çifte gelen farklı bakış açılarından yorumlar 👇
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