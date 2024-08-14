Şatafatlı Nişan Yapmak Yerine Gündelik Kıyafetleriyle Nişanlanan Çift Beklenmeyen Bir Tartışma Yarattı
Şatafatlı Nişan Yapmak Yerine Gündelik Kıyafetleriyle Nişanlanan Çift Beklenmeyen Bir Tartışma Yarattı
Nişanlar da artık en az düğünler kadar şatafatlı. Peki hiç kotla nişan yapan bir çift görmüş müydünüz? Buyurun genç çiftimize bakalım...
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Evde yapılan nişanlar bile artık neredeyse düğünler kadar gösterişli. Süslü masalar, şekilli sandalyeler ve genç çiftin oturacağı alana yapılan dekorlar... Hepsi ayrı ilgi çekici.
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Ancak bu gösteriş yerine oldukça sade bir şekilde yüzük takanlar da var.
Mesela Büşra ve nişanlısı, oldukça gündelik bir şekilde bu töreni gerçekleştirmiş.
Büşra normalde instagram fenomeni de olduğu için nişan töreninde giydiği kot bazıları tarafından eleştirilmiş, bazıları tarafından da takdir edilmiş.
Durumun açıklaması da böyle...
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Bakın genç çifte gelen farklı bakış açılarından yorumlar 👇
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