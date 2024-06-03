Sarkıt Saçlarını Rapunzel: Saçlarını Hızlıca Uzatmanı Sağlayacak 10 Yol

Stresin saç dökülmesine neden olduğu biliniyor. Bu yüzden stresini azaltacak aktivitelere hayatında yer vermen gerek. Stresini azaltmak için yoga ya da meditasyon yapabilirsin. Bunun yanında hobilerle uğraşmak da stresi azaltmaya yardımcı oluyor. Hayatına bunları dahil ederek stres seviyeni en aza indirmen mümkün.