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Sarkıt Saçlarını Rapunzel: Saçlarını Hızlıca Uzatmanı Sağlayacak 10 Yol

etiket Sarkıt Saçlarını Rapunzel: Saçlarını Hızlıca Uzatmanı Sağlayacak 10 Yol

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 16:01

Saçlarının uzamasını istiyor ama nasıl sağlıklı uzatacağını bilmiyor musun? Saçlarını Rapunzel'e yaklaştıracak formülleri senin için derledik. Gel saçlarını hızlı ve sağlıklı nasıl uzatabilirsin bakalım...

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1. Saçlarını uzatmak için sadece bakımın yeterli olmadığını bilmen gerek!

Saç sağlığı için öncelikle dengeli beslenme önemli. Saçın sağlıklı olması için gerekli vitaminleri ve mineralleri alması gerekiyor. Bunun için de dengeli bir beslenme tarzın olmalı. Biotin, protein, omega yönünden zengin içerikli besinleri düzenli tüketerek saçının sağlıklı uzamasına destek olabilirsin.

2. Saçların sağlıklı olması için düzenli bir saç kesimi de gerekli.

Saçlar uzarken her zaman sağlıklı uzamıyor. Bu yüzden düzenli saç kesimi yapılması gerekiyor. Özellikle saç uçlarındaki kırıkları almak için iki ayda bir kuaförü ziyaret etmelisin. Saçın kısalıyor diye üzülebilirsin ama bu saçlarının daha sağlıklı uzaması için şart!

3. Tabii ki saç uzamasını desteklemek için doğru ürünler kullanılması gerekiyor.

Kullandığın saç bakım ürünleri de saç uzaması konusunda önemli. Ürünleri seçmeden önce ilk yapman gereken saç tipini öğrenmek. Saç tipine uygun şampuan, saç kremi ve bakım ürünlerini kullanmak saçına çok daha iyi gelecek, emin ol! Bu ürünleri seçerken doğal içerikli olmasına da dikkat etmelisin.

4. Saçın için bir iyilik yapmak istiyorsan ısı uygulamalarından olabildiğince uzak durmalısın.

Saç kurutma makinesi, düzleştirici ya da maşa gibi şekillendiricileri çok sık kullanıyorsan bunu azaltman gerek, böylece saçın daha sağlıklı uzayabilir. Mesela banyo sonrası saçını saç kurutma makinesiyle kurutmak yerine havlu ile doğal şekilde kurutabilirsin. Eğer şekillendirici kullanıyorsan ısı koruyucu ürünleri kullanmayı ihmal etmemelisin.

5. Saç derine masaj yapmak saçına çok iyi gelecek!

Saç derisine yapılan masaj kan dolaşımını artırıyor. Bu sayede saç köklerine daha fazla besin gidiyor ve saçlar daha hızlı uzuyor. Saçının hızlı uzamasını istiyorsan bu yöntemi bir dene deriz!

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6. Saçını tabii ki tarıyorsun ama doğru tarıyor musun?

Saçı bastırarak ve hızlı hızlı taramak çok yanlış. Saçını nazik bir şekilde taramalısın. Bu sayede saç kırılmaların azalabilir. Bunun yanında dikkat etmen gereken bir başka şey de saçlarını asla ıslak taramamak. Yani banyodan çıkar çıkmaz saçlarını taramaman gerekiyor. Tarağının cinsi de elbette önemli, geniş dişli taraklar saçı taramak için ideal!

7. Saçların için doğal yağlar çok faydalı.

Saçlarının daha sağlıklı olması istiyorsan bakım ürünleri kullanman gerekiyor. Bunların içinde yağlar en önemlileri diyebiliriz. Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, argan yağı ve daha bir sürü saça iyi gelen yağlarla saçına bakım yaparak hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlaman mümkün.

8. Yeterli su tüketmek tüm vücut için olduğu gibi saçlar için de gerekli.

Vücudunun ve saçlarının yeterli nemi alabilmesi için su tüketimine dikkat etmen gerekiyor. Bunun için kendine bir motivasyon şişesi alabilirsin ve su tüketimini takip edebilirsin. Yeterli su içtiğinde saçlarının çok daha sağlıklı uzadığını fark edeceksin!

9. Düzenli uyumak da saçlar için gerekli

Aynı su içmek de olduğu gibi düzenli uyku genel sağlığın ve tabii ki saç sağlığın için oldukça önemli. Bu yüzden düzenli uyumaya dikkat etmen gerek. Uyku sırasında vücut yenileniyor ve saç uzaması bu süreçte destekleniyor. Bu yüzden günlük en az 7-8 saat uykunu almalısın.

10. Ve tabii ki stres. Her şeyi olumsuz etkileyen stres saç sağlığının da en büyük düşmanı.

Stresin saç dökülmesine neden olduğu biliniyor. Bu yüzden stresini azaltacak aktivitelere hayatında yer vermen gerek. Stresini azaltmak için yoga ya da meditasyon yapabilirsin. Bunun yanında hobilerle uğraşmak da stresi azaltmaya yardımcı oluyor. Hayatına bunları dahil ederek stres seviyeni en aza indirmen mümkün.

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