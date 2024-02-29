Sapanca Bungalov Tatili Neden Bu Kadar Popüler ?
Sapanca Bungalov Tatili Neden Bu Kadar Popüler ?
Pandemi döneminde başlayan korunaklı tatil konsepti ile birlikte bölgede yapılmaya başlanan bungalovlar, İstanbul’a yakın bir lokasyon olması sebebi ile talep görmeye başladı. Zamanla talep arttıkça, bölgede hizmet veren bungalov, villa, tiny house ve glamping işletmeleri de çoğalmaya başladı. Sapanca bungalovlarının bu kadar popüler olmasının en büyük nedenlerinden biri, Sapanca doğasının güzelliği ve sakin atmosferi, şehir hayatından kaçmak isteyenler için cazip bir seçenek ve modern yaşamın stresinden kaçmak için oldukça ideal bir ortam sunuyor.