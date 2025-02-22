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Sanata Düşen Eda Ece'den Fahriye Evcen'in Bitmeyen Kar Aşkına 22 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Sanata Düşen Eda Ece'den Fahriye Evcen'in Bitmeyen Kar Aşkına 22 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.02.2025 - 00:46

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

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Farah Zeynep Abdullah

Şevval Şahin

Şevval Şahin
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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