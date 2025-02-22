Sanata Düşen Eda Ece'den Fahriye Evcen'in Bitmeyen Kar Aşkına 22 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Sanata Düşen Eda Ece'den Fahriye Evcen'in Bitmeyen Kar Aşkına 22 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Nazlı Sabancı
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Eda Ece
Sinem Kobal
Farah Zeynep Abdullah
Şevval Şahin
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Yasemin Şefkatli
Fahriye Evcen
İrem Derici
Özge Özpirinçci
Yasemin Özilhan
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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