Sana Mutfakta Olmayı Sevdirecek Şey Ne?
Sana Mutfakta Olmayı Sevdirecek Şey Ne?
Mutfakta zaman geçirmek kimine terapi gibi gelirken kimine tam bir kabus! Belki sen de doğru motivasyonu bulamadın, kim bilir? Eminiz ki seni mutfağa koşa koşa götürecek bir yemek tarzı, bir araç gereç ya da bambaşka bir ilham kaynağı vardır! Hadi, testi çöz ve mutfağı sevmene yardımcı olacak o şey neymiş öğren!
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1. Yemek yaparken hangisi seni en çok rahatsız eder?
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2. En sevdiğin yemek türü hangisi?
3. Yemek tariflerini nereden buluyorsun?
4. Bunlardan hangisi daha çok ilgini çeker?
5. Bir yemeği yaparken ana hedefin nedir?
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6. Mutfakta en büyük düşmanın nedir?
7. Bir tarifte seni en çok ne korkutur?
8. Bir mutfak aleti alırken neye dikkat edersin?
9. Hangi mutfak tarzı sana daha yakın?
10. Mutfakta genelde nasıl hissedersin?
Çift hazneli airfryer!
Blender/ Smoothie maker!
Makarna makinesi!
Geleneksel güveç tenceresi!
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