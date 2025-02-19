Sana En Uygun Bölüm Hangisi?
Sana En Uygun Bölüm Hangisi?
'Hangi bölümü okumalıyım?' diye kendi kendine soruyor olabilirsin. Ya da çevrenden sürekli bu soruya maruz kaldığını hissettiğin günler olabilir. E haliyle kafalar da karışıyor.
Kafa karışıklığını biraz da olsa giderebileceğin bir Onedio testi daha hazırladık!
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1. Seni biraz tanıyalım o halde! Şu sıralar hayat nasıl gidiyor?
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2. Yakın çevrenle aran nasıl?
3. İnternette gezinirken kafana bir konu takıldı ve hemen araştırmak istedin. Öğrenmen gereken bilgileri nereden ve nasıl öğrenirsin?
4. Güzel! Peki ileride okuyacağın bölümün hangi belirli özelliğe sahip olması seni mutlu eder?
5. Şahane! Sana en uygun öğrenme ortamı nasıl olmalı?
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6. Senin için hangi öğrenme şekli daha etkili?
7. Net bir cevap istiyoruz: Sabırsız biri misin?
8. Son olarak şunu soralım: Kendine en uygun motivasyon cümlesini seçer misin?
Psikoloji!
Halkla İlişkiler ve Tanıtım!
İnşaat Mühendisliği!
Dijital İçerik Üretimi ve Sosyal Medya!
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