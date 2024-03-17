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Genel Kültür Testleri
Sana "Ben Bunu Nasıl Bilemem Ya" Dedirtecek Genel Kültür Testi

Sana "Ben Bunu Nasıl Bilemem Ya" Dedirtecek Genel Kültür Testi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
17.03.2024 - 10:31

İçinde birçok farklı konudan soru barındıran yepyeni genel kültür testimiz seninle! 

İlk sorumuz geliyor 🙌

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1. "Bohemian Rhapsody" adlı şarkıyı seslendiren efsanevi rock grubu hangisidir?

1. "Bohemian Rhapsody" adlı şarkıyı seslendiren efsanevi rock grubu hangisidir?

2. Varlık anlayışı ve Tarihte Akıl adlı eseriyle öne çıkan Alman filozof kimdir?

2. Varlık anlayışı ve Tarihte Akıl adlı eseriyle öne çıkan Alman filozof kimdir?

3. İsviçre'nin başkenti hangi şehirdir?

3. İsviçre'nin başkenti hangi şehirdir?

4. "Yapay Zeka" terimi ilk kez hangi matematikçi ve bilgisayar bilimcisi tarafından kullanılmıştır?

4. "Yapay Zeka" terimi ilk kez hangi matematikçi ve bilgisayar bilimcisi tarafından kullanılmıştır?

5. Dünya üzerindeki en büyük dördüncü ada olan Madagaskar, hangi kıtada bulunmaktadır?

5. Dünya üzerindeki en büyük dördüncü ada olan Madagaskar, hangi kıtada bulunmaktadır?
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6. "Forrest Gump" adlı filmde başrolü oynayan aktör kimdir?

6. "Forrest Gump" adlı filmde başrolü oynayan aktör kimdir?

7. Java programlama dilinin ismi nereden gelmektedir?

7. Java programlama dilinin ismi nereden gelmektedir?

8. Inception filminin yönetmeni kimdir?

8. Inception filminin yönetmeni kimdir?

9. Watergate Skandalı hangi ABD başkanının istifasına neden olmuştur?

9. Watergate Skandalı hangi ABD başkanının istifasına neden olmuştur?

10. Schrodinger'in Kedisi adlı düşünce deneyi hangi fizik dalıyla ilgilidir?

10. Schrodinger'in Kedisi adlı düşünce deneyi hangi fizik dalıyla ilgilidir?
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