Sana "Ben Bunu Nasıl Bilemem Ya" Dedirtecek Genel Kültür Testi
Sana "Ben Bunu Nasıl Bilemem Ya" Dedirtecek Genel Kültür Testi
İçinde birçok farklı konudan soru barındıran yepyeni genel kültür testimiz seninle!
İlk sorumuz geliyor 🙌
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1. "Bohemian Rhapsody" adlı şarkıyı seslendiren efsanevi rock grubu hangisidir?
2. Varlık anlayışı ve Tarihte Akıl adlı eseriyle öne çıkan Alman filozof kimdir?
3. İsviçre'nin başkenti hangi şehirdir?
4. "Yapay Zeka" terimi ilk kez hangi matematikçi ve bilgisayar bilimcisi tarafından kullanılmıştır?
5. Dünya üzerindeki en büyük dördüncü ada olan Madagaskar, hangi kıtada bulunmaktadır?
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6. "Forrest Gump" adlı filmde başrolü oynayan aktör kimdir?
7. Java programlama dilinin ismi nereden gelmektedir?
8. Inception filminin yönetmeni kimdir?
9. Watergate Skandalı hangi ABD başkanının istifasına neden olmuştur?
10. Schrodinger'in Kedisi adlı düşünce deneyi hangi fizik dalıyla ilgilidir?
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