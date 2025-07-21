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Şaman Kayra Yantrası: Anlam ve Güç

etiket Şaman Kayra Yantrası: Anlam ve Güç

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
21.07.2025 - 08:02

Şaman Kayra: Zenginlik Yantrası

Şaman Kayra Yantrası, ruhsal ve maddi dengeyi sağlamak için kullanılan güçlü bir semboldür. Bu yantra, birçok olumlu temayı barındırır ve negatif enerjileri uzaklaştırmak için tasarlanmıştır.

Ana Temalar

  • Bolluk

  • Bereket

  • Zenginlik

  • Saygınlık

  • İstikrar

  • Ruhsal ve Maddi Denge

Yantra, özellikle solar pleksus çakrası ile ilişkilidir ve mide (sindirim), dalak, pankreas, karaciğer ve safra kesesi üzerinde etkili olabilir. Enerji akışının doğru bir şekilde yansıması için, doğum haritanıza uygun şekilde hazırlanmış yantrayı Oniks, Gümüş, Altın veya Bakır üzerine işlemek gereklidir.

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Sayı Sekansı: 999 441 707 ile Uyum

Sayı Sekansı: 999 441 707 ile Uyum

Bu özel sayı dizisi, Şaman Kayra Yantrası ile yüksek bir rezonansa sahiptir ve şu enerjileri taşır:

  • 999: Bitmiş karmalar, ruhsal ustalık ve ilahi tamamlanma.

  • 441: Melek koruması, fiziksel dünya ile spiritüel dünyanın birleşimi.

  • 707: İçsel bilgelik, sezgisel aydınlanma ve ruhsal bağlantı.

Bu sayı dizisi, güneşsel (Güneş), genişletici (Jüpiter), estetik ve maddi refahı yöneten (Venüs) gezegenlerin sembolik etkileriyle birebir örtüşmektedir.

Yantra’nın Yapısal Kodları

Yantra’nın Yapısal Kodları

Altın Oran / Trigonometri ile Kodlanmış Formlar

Yantra, altın oran (1.618…) ve trigonometri ile kodlanmış bir yapıya sahiptir. Bu yapı, doğadaki Fibonacci dizisi gibi evrensel yaşam enerjisini çağırır. Aynı zamanda Venüs’ün yörüngesel dansını da temsil eder. Venüs, estetik, bolluk, sevgi ve zarafeti sembolize eder.

Altın oran ve trigonometri ile oluşturulan bu yapılar, yantranın enerjisini yoğunlaştırarak kullanıcıya olumlu etkiler sunar. Bu şekilde, Şaman Kayra Yantrası hem ruhsal hem de maddi dünyada denge ve uyum sağlamaya yardımcı olur.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

- AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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