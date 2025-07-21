Şaman Kayra Yantrası: Anlam ve Güç

Şaman Kayra: Zenginlik Yantrası

Şaman Kayra Yantrası, ruhsal ve maddi dengeyi sağlamak için kullanılan güçlü bir semboldür. Bu yantra, birçok olumlu temayı barındırır ve negatif enerjileri uzaklaştırmak için tasarlanmıştır.

Ana Temalar

Bolluk

Bereket

Zenginlik

Saygınlık

İstikrar

Ruhsal ve Maddi Denge

Yantra, özellikle solar pleksus çakrası ile ilişkilidir ve mide (sindirim), dalak, pankreas, karaciğer ve safra kesesi üzerinde etkili olabilir. Enerji akışının doğru bir şekilde yansıması için, doğum haritanıza uygun şekilde hazırlanmış yantrayı Oniks, Gümüş, Altın veya Bakır üzerine işlemek gereklidir.