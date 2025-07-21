Şaman Kayra Yantrası: Anlam ve Güç
Şaman Kayra: Zenginlik Yantrası
Şaman Kayra Yantrası, ruhsal ve maddi dengeyi sağlamak için kullanılan güçlü bir semboldür. Bu yantra, birçok olumlu temayı barındırır ve negatif enerjileri uzaklaştırmak için tasarlanmıştır.
Ana Temalar
Bolluk
Bereket
Zenginlik
Saygınlık
İstikrar
Ruhsal ve Maddi Denge
Yantra, özellikle solar pleksus çakrası ile ilişkilidir ve mide (sindirim), dalak, pankreas, karaciğer ve safra kesesi üzerinde etkili olabilir. Enerji akışının doğru bir şekilde yansıması için, doğum haritanıza uygun şekilde hazırlanmış yantrayı Oniks, Gümüş, Altın veya Bakır üzerine işlemek gereklidir.
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Yantra’nın Yapısal Kodları
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