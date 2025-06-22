Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Senaristi Fatih Altaylı'nın Eşi Hande Altaylı Kimdir, Neden Gündemde?

Hande Altaylı, eşi Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı bir yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu gelişme Hande Altaylı'nın sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çekti.

Altaylı, tutuklama kararının ardından sosyal medya hesabından 'Daha kötü şeyler var hayatta, zalimlerden olmak var; biz onlardan değiliz!' şeklinde bir paylaşımda bulundu. Ayrıca, tutuklama sonrası üzüntüsünü dile getiren avukatını teselli ederek 'Bugünler de geçecek' dedi.