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Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Senaristi Fatih Altaylı'nın Eşi Hande Altaylı Kimdir, Neden Gündemde?

Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Senaristi Fatih Altaylı'nın Eşi Hande Altaylı Kimdir, Neden Gündemde?

Fatih Altaylı Kimdir
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.06.2025 - 19:14

Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının ardından eşi Hande Altaylı da gündeme geldi. Sürecin en başından beri eşine sosyal medyadan destek gösteren Hande Altaylı'nın hayatı merak konusu oldu. Şakir Paşa Ailesi dizisinin de senaristliğini yapan Hande Altaylı kimdir, neden gündemde? Hande Altaylı hakkında tüm bilgiler...

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Hande Altaylı Kimdir?

Hande Altaylı Kimdir?

Hande Altaylı Türk yazar, senarist ve reklamcıdır. 1971 doğumlu olan Hande Altaylı, edebiyat ve televizyon dünyasında kendi adını duyurmayı başarmış önemli bir isim. Kendi alanında güçlü ve saygın bir kalem olarak tanınıyor.

Hande Altaylı Kaç Yaşında?

17 Haziran 1971 doğumlu olan Hande Altaylı, 54 yaşındadır.

Hande Altaylı Nereli?

Balıkesir’in Edremit ilçesinde doğmuştur.

Hande Altaylı Kariyer Başlangıcı

Hande Altaylı Kariyer Başlangıcı

Hande Altaylı Kariyer Başlangıcı

Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine reklam sektöründe metin yazarı olarak başlamış, daha sonra şarkı sözü yazarlığı yapmıştır. 2006 yılında yayımladığı ilk romanıyla edebiyat dünyasına adım atmıştır.

Hande Altaylı Özel Hayatı

1995 yılından beri gazeteci Fatih Altaylı ile evlidir. Bu evlilikten bir kızı bulunmaktadır.

Hande Altaylı'nın Kaleme Aldığı Diziler

Hande Altaylı'nın Kaleme Aldığı Diziler

  • Merhamet

  • Kadın

  • Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

Hande Altaylı Güncel Projeleri

2024 yılından itibaren yayınlanmakta olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi güncel projesidir.

Hande Altaylı Ödülleri ve Adaylıkları

Edebiyat ve senaryo alanlarında çeşitli başarıları bulunan Altaylı’nın, resmi ödül ve adaylık bilgileri genel olarak medyada yer almamaktadır.

Hande Altaylı Romanları

  • Aşka Şeytan Karışır (2006)

  • Maraz (2009)

  • Kahperengi (2012)

  • Delice (2015)

Hande Altaylı Neden Gündemde?

Hande Altaylı Neden Gündemde?

Hande Altaylı, eşi Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı bir yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu gelişme Hande Altaylı'nın sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çekti.

Altaylı, tutuklama kararının ardından sosyal medya hesabından 'Daha kötü şeyler var hayatta, zalimlerden olmak var; biz onlardan değiliz!' şeklinde bir paylaşımda bulundu. Ayrıca, tutuklama sonrası üzüntüsünü dile getiren avukatını teselli ederek 'Bugünler de geçecek' dedi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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