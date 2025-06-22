Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Senaristi Fatih Altaylı'nın Eşi Hande Altaylı Kimdir, Neden Gündemde?
Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının ardından eşi Hande Altaylı da gündeme geldi. Sürecin en başından beri eşine sosyal medyadan destek gösteren Hande Altaylı'nın hayatı merak konusu oldu. Şakir Paşa Ailesi dizisinin de senaristliğini yapan Hande Altaylı kimdir, neden gündemde? Hande Altaylı hakkında tüm bilgiler...
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Hande Altaylı Kimdir?
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Hande Altaylı Kariyer Başlangıcı
Hande Altaylı'nın Kaleme Aldığı Diziler
Hande Altaylı Neden Gündemde?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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