Sakaryaspor Rakibini Bekliyor: 1. Lig'de Play-off Yarı Finaline Yükselen Takımlar Belli Oldu
Sakaryaspor Rakibini Bekliyor: 1. Lig'de Play-off Yarı Finaline Yükselen Takımlar Belli Oldu
1. Lig'in play-off çeyrek finalinde konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Çorum FK, yarı finale yükseldi.
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Çorum FK, Süper Lige yükselme yolunda Kocaelispor engelini aştı.
Kırmızı-siyahlılar, 33. dakikada Verheijdt ve 60. dakikada Atakan Akkaynak'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.
Ertuğrul Sağlam yönetimindeki deplasman ekibinin tek golü ise 90+4'te Candeias'ın penaltısından geldi.
Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran Çorum FK, Bodrum FK ile finale çıkma mücadelesi verecek. Eşleşmeyi kazanan taraf, play-off finalinde Sakarayaspor'un rakibi olacak. Maçı kazanan ekip, son Süper Lig biletini alacak.
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