Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Sakaryaspor Rakibini Bekliyor: 1. Lig'de Play-off Yarı Finaline Yükselen Takımlar Belli Oldu

Sakaryaspor Rakibini Bekliyor: 1. Lig'de Play-off Yarı Finaline Yükselen Takımlar Belli Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
16.05.2024 - 22:45

1. Lig'in play-off  çeyrek finalinde konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Çorum FK, yarı finale yükseldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çorum FK, Süper Lige yükselme yolunda Kocaelispor engelini aştı.

Çorum FK, Süper Lige yükselme yolunda Kocaelispor engelini aştı.

Kırmızı-siyahlılar, 33. dakikada Verheijdt ve 60. dakikada Atakan Akkaynak'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Kırmızı-siyahlılar, 33. dakikada Verheijdt ve 60. dakikada Atakan Akkaynak'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Ertuğrul Sağlam yönetimindeki deplasman ekibinin tek golü ise 90+4'te Candeias'ın penaltısından geldi.

Ertuğrul Sağlam yönetimindeki deplasman ekibinin tek golü ise 90+4'te Candeias'ın penaltısından geldi.

Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran Çorum FK, Bodrum FK ile finale çıkma mücadelesi verecek. Eşleşmeyi kazanan taraf, play-off finalinde Sakarayaspor'un rakibi olacak. Maçı kazanan ekip, son Süper Lig biletini alacak.

Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran Çorum FK, Bodrum FK ile finale çıkma mücadelesi verecek. Eşleşmeyi kazanan taraf, play-off finalinde Sakarayaspor'un rakibi olacak. Maçı kazanan ekip, son Süper Lig biletini alacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın