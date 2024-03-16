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Sahurda Enerji Bulamayanlara: Denemen Gereken Basit Yemek Tarifi Bu Testin Sonunda!

etiket Sahurda Enerji Bulamayanlara: Denemen Gereken Basit Yemek Tarifi Bu Testin Sonunda!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 22:01

Sahurda lezzetli bir şeyler yemek isteyenler buraya. Sen bize rutinini anlat, biz de sana sahurda yapacağın tarifi söyleyelim!

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1. Öncelikle bunlardan hangisi seni iştahlandırıyor?

2. Peki günde kaç öğün yiyorsun?

3. Peki güne nasıl bir kahvaltıyla başlamak istersin?

4. Günlük rutininde ara öğün var mı?

5. Peki senin enerjini yerine getirecek o tatlı hangisi?

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6. Ana yemekten önce hangi çorbayı içmek istersin?

7. Peki ekmek seçer misin?

8. Son olarak sahurun vazgeçilmezi sence hangisi?

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9. 3 malzemeli peynirli çörekler!

9. 3 malzemeli peynirli çörekler!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 140 gram un 

  • 1 tutam tuz

  • 125 gram ekşi krema

  • 100 gram Gouda peyniri

Yapılışı:

1.Rendelenmiş peyniri un, ekşi krema ve tuzla bir kasede karıştırın. 

2. Tüm malzemeleri yoğurarak hamur haline getirin. 

3. Hamuru 1 cm kalınlığında bir tabaka halinde açın ve 2.5 cm çapta olacak şekilde daireler halinde kesin. 

4. Daireleri Philips Airfryer 7000 XXL'ın çift katmanlı aksesuarının üzerine yerleştirin.

5. Sepetin içerisine kalan peynirli çörekleri yerleştirin. 

6. 12 dakika boyunca 200°'de çalıştırın.

Patates pankekleri

Patates pankekleri

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 800 gram patates

  • 1 yumurta

  • 1 soğan 

  • 1 yemek kaşığı galeta unu 

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı yağ

Yapılışı:

1. Soğanı ince ince dilimleyin. Patatesleri rendeleyin. 

2. Patateslerin fazla suyunu çıkarmak için suyu bir kaseye boşaltın. 

3. Soğan ve patatesleri bir kaseye koyun ve yağ hariç tüm malzemeleri kasenin içerisine ekleyin. Malzemelerin hepsi birleşene kadar karıştırın. 

4. Karışımı 8 eşit yuvarlak parça haline getirin ve üzerine yağ dökün.

5. Pankekleri Philips Airfryer 7000 XXL'ın sepetine koyun ve 7 dakika 180°'de çalıştırın.

6. Ardından pankekleri ters çevirin ve 8 dakika 180°'de çalıştırın.

7. Pankekleri taze frenk soğanı ve ekşi kremayla servis edin.

Ricotta topları!

Ricotta topları!

Hazırlanma Süresi: 12 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 40 gram galeta unu 

  • 1 yemek kaşığı portakal kabuğu 

  • 1 yemek kaşığı frenk soğanı 

  • 15 gram fesleğen

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı un 

  • 250 gram lor peyniri

Yapılışı:

1. Bir kasede un, lor peyniri, yumurta sarısı, tuz ve karabiberi karıştırın. 

2. Fesleğen, soğan ve portakal kabuklarını karışıma ekleyin.

3. Karışımı 20 eşit parçaya bölün ve top şekli verin. 

4. Ekmek kırıntılarını derin bir kaba koyduktan sonra yumurta akını başka bir kapta çırpın.

5. Hazırladığınız ricotta toplarını önce yumurta akı sonra ekmek kırıntılarına bulayın.

6. Topları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirince 12 dakika çalıştırın.

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